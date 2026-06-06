Le simulateur de boutique de cartes à collectionner TCG Card Shop Simulator s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, après avoir connu un accueil très positif sur d’autres plateformes. Développé par OPNeon Games, ce titre permet aux joueurs de gérer leur propre magasin de cartes à collectionner, en organisant les rayons, en vendant des boosters, en recrutant du personnel et en organisant des événements. Le jeu propose également une fonctionnalité inédite : la possibilité de jouer au Tetramon Trading Card Game directement depuis l’interface de la boutique, avec des cartes exclusives à collectionner.

Dans TCG Card Shop Simulator, les joueurs endossent le rôle d’un gérant de boutique de cartes à collectionner. Leur objectif est de développer leur commerce en vendant des boosters et des produits liés aux jeux de cartes, tout en gérant les stocks, les prix et le personnel. Le jeu met l’accent sur la personnalisation de l’espace de vente, avec la possibilité d’organiser les étagères et les packs de cartes pour offrir une expérience d’achat fluide aux clients virtuels. Les joueurs peuvent également craquer eux-mêmes les boosters pour collectionner les cartes, qu’ils pourront ensuite vendre pour générer des revenus ou conserver pour compléter leur collection.

Une partie intégrante du gameplay repose sur l’organisation d’événements et de parties de jeu de cartes dans la boutique. Les joueurs doivent définir les formats de jeu, fixer les tarifs d’entrée et veiller à maintenir un environnement propre et accueillant pour leurs clients. Une boutique mal entretenue risque de voir ses clients partir, ce qui impacte directement les revenus et la réputation du magasin. La gestion des produits est également cruciale : les joueurs doivent suivre les tendances du marché et ajuster leur inventaire pour répondre aux demandes changeantes de leur clientèle.

Le développement de l’activité est au cœur du jeu. Les joueurs peuvent réinvestir les bénéfices générés pour agrandir leur espace, débloquer de nouveaux jeux de cartes et améliorer les installations de leur boutique. Ces améliorations permettent d’attirer davantage de clients et d’augmenter les revenus. Le jeu propose également une progression riche, avec des objectifs à atteindre pour développer son commerce et élargir son influence dans le monde des jeux de cartes à collectionner.

Parmi les fonctionnalités annoncées, l’intégration du Tetramon Trading Card Game se distingue. Les joueurs pourront non seulement collectionner des cartes exclusives à ce jeu, mais aussi organiser des parties dans leur boutique. Cette collaboration entre TCG Card Shop Simulator et Tetramon ajoute une dimension supplémentaire au titre, en offrant aux joueurs une expérience plus immersive et variée.

TCG Card Shop Simulator est déjà disponible sur d’autres plateformes, où il a reçu un accueil très favorable. Sa confirmation sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch marque une étape importante pour le jeu, qui pourra désormais toucher un public plus large. Les joueurs intéressés par la gestion de boutiques virtuelles ou par les jeux de cartes à collectionner trouveront dans ce titre une expérience à la fois relaxante et stratégique, où chaque décision compte pour le succès de leur commerce.