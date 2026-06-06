Stray Fawn Studio a annoncé que le DLC The Last Leviathan de The Wandering Village sortira sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, bien que la date de sortie reste encore inconnue pour l’instant. Cette annonce suggère également qu’une version optimisée pour la Switch 2 est en développement, alors que le jeu original n’était disponible que sur la première version de la console.

The Last Leviathan propose une extension complète où les joueurs pourront :

Construire leur village sur Levi , une nouvelle créature marine géante émergente des océans.

, une nouvelle créature marine géante émergente des océans. Gérer ses besoins uniques , notamment son niveau d’humidité, tout en assurant l’approvisionnement en eau des villageois.

, notamment son niveau d’humidité, tout en assurant l’approvisionnement en eau des villageois. Exploiter de nouvelles ressources issues de l’écosystème de Levi, tout en devant s’adapter à des contraintes inédites.

issues de l’écosystème de Levi, tout en devant s’adapter à des contraintes inédites. Débloquer plus d’une douzaine de nouveaux bâtiments , comme le Drying Shack (séchoir) ou le Kiln (four), chacun modifiant la chaîne de production et la progression dans le jeu.

, comme le Drying Shack (séchoir) ou le Kiln (four), chacun modifiant la chaîne de production et la progression dans le jeu. Découvrir un nouvel arbre de technologie repensé pour intégrer ces ajouts, bouleversant ainsi la façon de jouer.

Rappel du concept du jeu original

The Wandering Village se déroule dans un monde post-apocalyptique où des plantes toxiques prolifèrent. Les survivants s’installent sur le dos d’Onbu, une créature errante, et doivent construire un village fonctionnel en symbiose (ou non) avec elle. Le jeu met l’accent sur :

La gestion spatiale : optimiser l’espace limité sur le dos d’Onbu.

: optimiser l’espace limité sur le dos d’Onbu. L’adaptation aux biomes : voyager à travers des environnements variés aux climats et défis uniques.

: voyager à travers des environnements variés aux climats et défis uniques. La recherche technologique : exploiter les vestiges du monde ancien avec prudence, car le progrès peut avoir des conséquences imprévues.

: exploiter les vestiges du monde ancien avec prudence, car le progrès peut avoir des conséquences imprévues. La survie : faire face aux menaces comme les spores toxiques, les parasites et les conditions météorologiques extrêmes.

The Last Leviathan promet d’ajouter une nouvelle dimension à cette expérience, avec une créature marine et des mécaniques de survie renouvelées. Les fans devront patienter pour connaître la date exacte de sortie, mais cette annonce confirme que l’aventure sur Levi sera accessible sur les deux générations de consoles Nintendo Switch.