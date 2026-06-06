Telltale Games et PM Studios ont officiellement confirmé que The Wolf Among Us Remastered et The Wolf Among Us 2 sortiront sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le remaster du jeu original de 2013 précédera le lancement du deuxième opus, prévu pour 2027, marquant ainsi une étape importante pour la franchise narrative après des années d’attente.

The Wolf Among Us Remastered sera disponible dès les fêtes de fin d’année 2026, offrant une version reconstruite et perfectionnée du jeu original. Cette édition rend hommage à l’aventure épisodique de 2013, qui avait marqué les joueurs par son récit mature et ses choix narratifs influençant l’histoire. Le remaster propose des améliorations techniques significatives, incluant des visuels retravaillés, une présentation affinée des personnages et des environnements, une interface utilisateur repensée, ainsi que des fonctionnalités d’accessibilité mises à jour. Les améliorations portent également sur l’animation, l’audio, la résolution et le taux d’images par seconde. Les joueurs auront également accès à plus d’une heure de contenu bonus, avec des vidéos making-of, des interviews du casting, des galeries d’images et des scènes coupées explorant la création de ce classique du genre noir.

L’histoire du premier The Wolf Among Us s’articulait autour de cinq épisodes – Faith, Smoke and Mirrors, A Crooked Mile, In Sheep’s Clothing et Cry Wolf – où les joueurs incarnaient Bigby Wolf, un ancien loup devenu shérif de Fabletown, une communauté secrète de personnages de contes de fées vivant cachés parmi les humains dans le New York moderne. Le jeu avait été salué pour son écriture, remportant notamment l’Excellence in Narrative aux SXSW Gaming Awards en 2015, le prix Outstanding Direction in Game Cinema aux NAVGTR Awards en 2014, et le prix Best Male Lead Vocal Performance pour Adam Harrington dans le rôle de Bigby Wolf aux BTVA Awards en 2015.

The Wolf Among Us 2, annoncé dès 2019, reprend l’histoire là où le premier opus s’était arrêté. L’intrigue se déroule toujours dans les rues sombres de Fabletown, où les tensions montent et les luttes de pouvoir menacent d’éclater. Snow White, en tant que dirigeante de Fabletown, tente de maintenir l’ordre tandis que de nouvelles forces cherchent à redessiner les contours de l’univers criminel de la ville. Bigby Wolf, toujours shérif, se retrouve plongé dans une conspiration dangereuse après une série de crimes brutaux qui menace de faire éclater l’équilibre fragile de Fabletown. Alors que la méfiance s’installe et que des forces puissantes se liguent contre lui, Bigby doit découvrir la vérité et déterminer quel type de shérif – et quel type de loup – il est prêt à devenir.

Les deux titres sont le fruit d’une collaboration entre Telltale Games, qui conserve la direction créative et narrative, et PM Studios, chargé de la publication, de la distribution et des stratégies commerciales à l’échelle mondiale. Les jeux sont officiellement licenciés par Warner Bros. Interactive Entertainment au nom de DC. Michael Yum, PDG de PM Studios, a souligné l’importance de cette franchise pour les fans et l’équipe : « J’aime The Wolf Among Us depuis des années, tout comme de nombreux fans à travers le monde. Il reste l’un des jeux narratifs les plus appréciés jamais créés. Travailler aux côtés de Telltale sur le remaster et la suite a été une expérience incroyablement spéciale pour notre équipe. Nous sommes impatients de permettre aux fans de longue date de replonger dans cet univers noir néon qu’ils attendaient depuis des années, tout en accueillant une nouvelle génération de joueurs qui découvriront Bigby Wolf et Fabletown pour la première fois. »

Jamie Ottilie, PDG de Telltale, a ajouté : « Depuis plus d’une décennie, The Wolf Among Us occupe une place centrale pour nos joueurs et pour tous ceux qui travaillent chez Telltale. Avec The Wolf Among Us Remastered, nous voulions préserver l’expérience originale tout en introduisant Bigby et l’univers de Fabletown à un nouveau public. Dans le même temps, The Wolf Among Us 2 nous permet de poursuivre l’histoire de Fabletown d’une manière qui fait avancer la série tout en restant fidèle à ce que les fans ont aimé chez ces personnages et cet univers depuis le tout premier jour. »