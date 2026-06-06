Frozenbyte et Cooldown Games ont officiellement annoncé Trine 6: Together in Time, le sixième opus de la série de jeux de plateforme et d’énigmes Trine. Le jeu est développé par Frozenbyte et sortira le 17 septembre 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette nouvelle entrée dans la franchise conserve l’approche coopérative qui a fait sa réputation tout en introduisant une mécanique inédite de contrôle du temps, ainsi qu’un nouveau duo de personnages jouables.

L’histoire de Trine 6 prend place dans un royaume lointain où deux jeunes aventuriers, Moira et Adrius, se retrouvent malgré eux impliqués dans une quête aux côtés des héros emblématiques de la série. Après qu’un cambriolage tourne mal, leur destin se lie à celui d’Amadeus, Zoya et Pontius, un groupe improbable qui doit traverser des paysages fantastiques périlleux pour rétablir une magie devenue instable avant qu’un sorcier malveillant ne s’empare de ce pouvoir. Le récit met en avant l’idée que les aventures sont meilleures à plusieurs, même lorsque les personnages ne commencent pas leur parcours ensemble.

Le gameplay de Trine 6: Together in Time repose sur une mécanique de puzzle-platformer conçue avant tout pour la coopération. Les énigmes sont résolubles par n’importe quel personnage, offrant aux joueurs la liberté de choisir leur héros en fonction de leur style de jeu plutôt que de contraintes imposées par les défis eux-mêmes. Pour les joueurs préférant l’expérience solo, les énigmes ont été adaptées afin de permettre une résolution individuelle sans altérer leur essence coopérative. Le jeu supporte jusqu’à quatre participants, que ce soit en local ou en ligne via crossplay, permettant de partager chaque moment de l’aventure, des défis aux victoires en passant par les moments de chaos.

Une nouveauté majeure de cet opus est l’introduction de l’aptitude Time-Slow, disponible pour tous les personnages. Cette capacité permet de ralentir temporairement le temps, offrant un contrôle accru dans les situations critiques. Elle peut être utilisée pour ajuster des sauts précis, réagir à des menaces, esquiver des attaques ou simplement reprendre son souffle au cœur de l’action. Le combat dans Trine 6 repose sur l’esquive, le positionnement et le timing, avec des ennemis aux capacités variées, certains protégeant leurs alliés ou renforçant leurs rangs. Les affrontements contre les boss poussent ces mécaniques à leur paroxysme, combinant combat, exploration et défis environnementaux pour des épreuves mémorables.

Le jeu propose un monde fantastique coloré et handcrafté, rempli de passages cachés et de secrets à découvrir. Chaque niveau invite à une exploration minutieuse pour trouver des récompenses permettant de renforcer les capacités des héros. Cinq personnages sont jouables dans Trine 6: Together in Time, dont trois issus des précédents opus et deux nouveaux venus dans la série. Amadeus le Magicien peut invoquer des objets et manipuler l’environnement grâce à la magie. Zoya la Voleuse tire des flèches sur ses adversaires et utilise une corde pour se déplacer et interagir avec le décor. Pontius le Chevalier écrase ses ennemis avec un marteau et utilise son bouclier pour défendre ou propulser ses alliés. Moira l’Acrobate enchaîne des combos de coups de pied et se déplace en utilisant son ruban. Enfin, Adrius l’Écuyer manie une lance au combat et peut la planter pour créer des plateformes de déplacement.