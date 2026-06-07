Efecto Studios a annoncé Bunraku, un jeu de combat frénétique en plateforme développé pour la Nintendo Switch 2, inspiré de l’art traditionnel japonais du théâtre de marionnettes Bunraku. À ce jour, aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée pour ce titre, qui sera également disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam.

Bunraku plonge les joueurs dans un théâtre japonais magique où les esprits de guerriers légendaires reviennent à la vie pour recréer d’anciennes batailles sous les traits de marionnettes ninja. L’expérience se déroule dans des arènes spectaculaires, où jusqu’à huit joueurs s’affrontent en multijoueur en ligne (P2P) ou local, dans des combats de ninjas d’une grande précision. Le jeu mise sur une combinaison de mouvements rapides, d’attaques tactiques et de mécaniques de contre, le tout dans un cadre visuel inspiré du théâtre traditionnel japonais, rythmé par les applaudissements d’un public virtuel.

Le gameplay repose sur la maîtrise du Ninjutsu, l’art ninja, où chaque joueur doit perfectionner ses déplacements, ses attaques et ses contres pour devenir le maître des marionnettes. Les mécaniques centrales incluent :

Le Dash, permettant de se déplacer rapidement à travers la scène et d’éliminer un adversaire d’un seul coup.

Le Parry, qui bloque les attaques adverses et étourdit les ennemis, tout en permettant de renvoyer certains projectiles vers leur lanceur.

La découverte de parchemins (Scrolls) sur la scène, offrant la possibilité d’invoquer des Jutsu variés et puissants pour inverser le cours du combat.

L’environnement du jeu est dynamique et en constante évolution, intégrant des éléments comme des typhons, des inondations, des éruptions volcaniques, des plateformes destructibles, des trampolines et des portails, afin de créer des affrontements uniques à chaque partie. Pour l’instant, Bunraku propose trois modes de jeu joueur contre joueur et en équipe, un seul biome composé de douze stages, ainsi qu’un seul personnage jouable, le Ninja Puppet. Cependant, Efecto Studios a indiqué que davantage de personnages, de cartes et de contenu seront ajoutés via des mises à jour futures, permettant au spectacle de continuer à grandir.

Un playtest gratuit est actuellement disponible sur PC via Steam jusqu’au 14 juin, offrant aux joueurs la possibilité de découvrir une partie de l’expérience avant la sortie officielle. Bien que la date de lancement n’ait pas encore été dévoilée, Bunraku se positionne comme un titre prometteur pour les amateurs de jeux de combat en arène, mêlant action frénétique, stratégie et esthétique traditionnelle japonaise.