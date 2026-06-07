Une nouvelle bande-annonce diffusée lors du Wholesome Games Showcase.

Le studio indépendant français LifeLine Games et l’éditeur français Dear Villagers ont annoncé que le jeu de plateforme cinématographique indépendant Deer & Boy sortira le 23 juin 2026 sur PC (Steam/Steam Deck et Epic Games Store), PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series pour 19,99€. Une remise de lancement de 10% sera disponible durant la première semaine suivant la sortie. Une nouvelle bande-annonce présentant le gameplay vient d’être dévoilée.

« À tous ceux qui ont témoigné leur amour pour Deer & Boy, merci du fond du cœur. Cela signifie énormément pour nous de voir que vous êtes si nombreux à avoir été touchés par le petit aperçu que nous avons partagé », a déclaré Jayson Houdet, fondateur de LifeLine Games et directeur du jeu. « Nous ressentons le poids de vos attentes, et nous mettons tout en œuvre pour donner vie à notre vision et partager quelque chose de vraiment significatif avec vous. »

Révélé pour la première fois lors du Summer Games Fest 2024, Deer & Boy est une histoire touchante sur un garçon fuyant son foyer. En se perdant, il tombe sur un faon effrayé, et ils réalisent rapidement à quel point ils ont besoin l’un de l’autre pour affronter les épreuves de leurs vies et comment leur amitié inattendue, mais poétique, les mènera encore plus loin qu’ils n’auraient jamais osé l’espérer.