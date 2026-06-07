Annapurna Interactive et le studio Yarn Owl ont annoncé un report de Demi and the Fractured Dream, initialement prévu pour 2026. Le jeu, qui plonge les joueurs dans un univers d’action-aventure mêlant exploration, énigmes et combat, sortira finalement le février 2027, sur Nintendo Switch et Switch 2.

Une aventure onirique et périlleuse dans le monde de Somnus

Dans Demi and the Fractured Dream, les joueurs incarnent Demi, un personnage maudit connu sous le nom de Voidsent, capable de manipuler les pouvoirs du vide. Ce don, à la fois une malédiction et une force, permet à Demi de voyager à travers des royaumes aussi magnifiques que dangereux, tels que le royaume désertique aux flèches balayées par le vent ou les eaux spirituelles du royaume des marais. L’objectif ? Affronter les trois Bêtes Maudites légendaires et empêcher un réveil apocalyptique qui menace le monde de Somnus.

L’histoire est guidée par une voix mystérieuse venue d’au-delà, ajoutant une dimension narrative profonde et intrigante. En explorant Somnus, Demi découvre des donjons remplis d’énigmes environnementales, des ennemis corrompus par le vide, et des mécaniques de plateforme exigeantes pour atteindre des lieux inaccessibles. Chaque étape du voyage révèle des indices sur le passé de Demi et son rôle dans ce monde en péril.

Le gameplay de Demi and the Fractured Dream repose sur un système de combat dynamique, où le timing des esquives est crucial. En esquivant au bon moment, Demi active son énergie du vide, boostant temporairement ses attaques pour infliger plus de dégâts. Le jeu propose également un arsenal varié : sorts, outils et attaques pour vaincre les monstres du vide et résoudre des énigmes complexes.

Un système de charmes permet de personnaliser les capacités de Demi, offrant une grande liberté dans la construction du build. Que vous préfériez un style offensif, défensif ou hybride, chaque choix influence votre façon d’explorer et de combattre. Les donjons, riches en défis environnementaux, exigent une réflexion stratégique pour progresser, tandis que les phases de plateforme ajoutent une couche d’adrénaline avec des sauts périlleux et des ascensions vertigineuses.

Annoncé en septembre 2025 avec une sortie initialement prévue pour 2026, Demi and the Fractured Dream a été repoussé à février 2027 pour permettre aux développeurs d’affiner les mécaniques, l’équilibrage et les détails artistiques.