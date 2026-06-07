WINGS, en collaboration avec les studios Studio Folly, Toot Games et Foot, a annoncé l’arrivée prochaine de Dogpile sur les consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu, déjà disponible sur PC via Steam depuis le 10 décembre 2025, s’inscrit dans la catégorie des roguelites deckbuilders et propose une mécanique de jeu centrée sur la fusion de chiens pour en créer de plus imposants. Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été communiquée pour les versions Switch, les développeurs indiquent que le titre arrivera « bientôt » sur ces plateformes, aux côtés de versions prévues pour iOS et Android.

Dogpile repose sur un principe de gameplay simple en apparence, mais profond dans son exécution : le joueur doit gérer un deck de cartes représentant des chiens, en fusionnant deux chiens identiques pour en obtenir un plus grand. Cette mécanique centrale s’accompagne d’un système de personnalisation poussé, où chaque chien possède des traits uniques comme Barky, Sleepy, Timid ou Cool. Ces traits peuvent être modifiés ou renforcés via des Dog Tags, des objets spéciaux qui permettent de créer des synergies entre les chiens et d’optimiser leur efficacité dans le deck. Le jeu encourage également une gestion stratégique des ressources, avec des achats et des améliorations à effectuer entre chaque partie pour affiner sa stratégie et viser la fusion des chiens les plus imposants possibles.

Le développement de Dogpile s’accompagne d’une mise à jour majeure qui enrichit significativement le contenu du jeu. Cette mise à jour introduit 13 nouveaux chiens, deux nouveaux traits (zoomy et stinky), ainsi que sept nouvelles langues pour élargir l’accessibilité du titre. Un nouveau mode de difficulté, appelé challenge mode, a également été ajouté pour proposer une expérience alternative aux joueurs recherchant un défi supplémentaire. Ces ajouts, initialement développés pour la version PC, seront intégrés aux versions Switch et Switch 2 lors de leur sortie.

Les développeurs soulignent que Dogpile s’adresse aux joueurs aimant les mécaniques de fusion et de personnalisation, tout en intégrant une dimension roguelite où chaque partie est unique. Le système de deckbuilding permet de construire et d’affiner sa collection de chiens au fil des parties, tandis que les traits et les Dog Tags offrent une grande variété de combinaisons possibles. L’objectif reste constant : fusionner suffisamment de chiens pour atteindre la taille maximale, tout en gérant les ressources et les synergies pour optimiser chaque partie.