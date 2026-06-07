Fireshire Games et Weird Beluga Studio ont annoncé aujourd’hui que Duskfade, un action-platformer 3D en monde clockpunk mêlant magie et aventure, sortira le 13 août 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Cette annonce marque l’ajout officiel de la version Nintendo Switch 2, initialement non prévue lors des premières communications autour du titre.

L’histoire de Duskfade se déroule dans un monde plongé dans une nuit éternelle après qu’un événement dramatique ait conduit à l’emprisonnement de la sœur du protagoniste, Zirian, dans une mystérieuse Tour de l’Horloge située au cœur de cette obscurité. Pour la libérer des griffes du Désespoir et découvrir un moyen de restaurer la lumière, Zirian doit explorer des terres corrompues et percer les secrets ancestraux des Maîtres Horlogers. Le voyage le mène à travers des environnements variés et spectaculaires, incluant des forêts éthérées, des royaumes sous-marins, des dunes brûlées par le soleil et des terres situées au-dessus des nuages, chacun offrant des paysages uniques à découvrir.

Accompagné de Cuckoo, un compagnon mécanique, Zirian devra maîtriser des mouvements de combat et de plateforme inspirés des classiques de l’ère PS2. Le gameplay repose sur une combinaison de slashing, grinding, sauts et grappin à travers des décors à couper le souffle qui rendent hommage aux plateformers de la génération précédente. Chaque niveau propose des défis uniques mêlant précision de plateforme et combat en action, tout en encourageant une exploration approfondie pour découvrir des secrets cachés hors des sentiers battus.

Au-delà de son aspect ludique, Duskfade développe un récit initiatique chargé de profondeur émotionnelle. Chaque ennemi et chaque obstacle rencontré par Zirian représente une épreuve émotionnelle supplémentaire que le héros doit surmonter pour mener à bien sa quête périlleuse visant à sauver ses proches et le monde. Le titre se positionne ainsi comme une œuvre où l’action s’entremêle intimement avec une narration sensible, chaque détail contribuant à renforcer l’immersion du joueur dans cette aventure.

Développé par Weird Beluga Studio et publié par Fireshire Games, Duskfade s’inscrit comme un hommage aux action-platformers de la fin des années 1990 et du début des années 2000, tout en intégrant des mécaniques modernes adaptées aux consoles actuelles. Une démo jouable est d’ores et déjà disponible pour PlayStation 5 et PC, permettant aux joueurs de se familiariser avec l’univers et le gameplay avant la sortie officielle. Les joueurs intéressés peuvent accéder à cette version d’essai sur les plateformes concernées afin d’évaluer l’expérience proposée.

Le jeu sera distribué numériquement au prix de 29,99 € à sa sortie, avec une disponibilité simultanée sur l’ensemble des plateformes annoncées.