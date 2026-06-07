Explorez un monde sans frontières aux côtés de compagnons inoubliables dans l’épisode final du projet de remake de FINAL FANTASY VII. Sortie simultanée sur PlayStation 5, Nintendo Switch™ 2, XBOX Series X|S et PC l’année du 30e anniversaire de la sortie du jeu d’origine.

À l’occasion du Summer Game Fest Live, SQUARE ENIX® a annoncé la sortie de FINAL FANTASY™ VII REVELATION, le troisième et dernier volet de la trilogie du projet de remake de FINAL FANTASY VII. FINAL FANTASY VII REVELATION sera disponible au printemps 2027 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™2, XBOX Series X|S™ et PC sur Steam®, Epic Games Store et XBOX PC. Le directeur, Naoki Hamaguchi, et le doubleur de la voix anglaise de Vincent Valentine, Matt Mercer, ont présenté la bande-annonce de lancement et donné un aperçu du jeu.

Cloud Strife et ses compagnons font face à un monde au bord de l’anéantissement. Avec Séphiroth proche de l’apothéose, l’équipe, attristée par la perte d’une alliée, embarque à bord de l’aéronef Highwind et entame une course contre la montre pour arrêter Météore, l’ultime magie destructrice, en passe de détruire la planète. FINAL FANTASY VII REVELATION marque le grand final d’un des projets les plus ambitieux de l’histoire du jeu vidéo et l’aboutissement de 30 ans d’histoire pour FINAL FANTASY VII.

<pstyle= »text-align: justify; »>Dans la bande-annonce de lancement, le groupe part à la découverte d’un monde sans frontières. La planète peut être explorée librement avec le légendaire aéronef, Highwind. La possibilité de sauter en parachute n’importe où, permettra de passer des airs au sol en un clin d’œil. Entre le météore au loin et les Armes qui sèment la terreur, le groupe devra résoudre progressivement les conflits qui font rage sur la planète. Alors que la planète se bat pour sa survie, il faudra choisir où aller et qui aider en premier. Aux joueuses et aux joueurs de persévérer aux côtés d’une équipe de héros de légende, dans un voyage où chacun de leur choix peut impacter leurs histoires. La possibilité de passer d’actions en temps réel au Mode tactique et de personnaliser le combat dans le système hybride à succès de la trilogie, est maintenant perfectionné et étendu pour inclure de nouveaux personnages jouables et des nouvelles puissantes compétences.

« FINAL FANTASY VII, sorti en 1997, a été adoré des fans pendant des années et a obtenu le statut de « légende » à proprement dire. Le projet de remake de FINAL FANTASY VII, qui a commencé en 2020 avec un soutien inconditionnel, atteint son apogée avec FINAL FANTASY VII REVELATION. Le dernier chapitre de cette histoire représente mes émotions pour les trente années où j’ai travaillé sur ce titre mais en tant que développeurs, on ne peut pas tourner la page tout seuls. C’est seulement quand les joueurs prennent le relais et forgent des souvenirs qu’une nouvelle « légende » peut naître. Nous espérons que vous serez témoins de l’union de nos cœurs aux vôtres. » Yoshinori Kitase, Producteur

« Je suis plus qu’enthousiaste d’annoncer le lancement de FINAL FANTASY VII REVELATION sur toutes les plateformes pour le printemps 2027. Et je suis extrêmement reconnaissant à nos fans qui ont cru en cette histoire et nous ont soutenus pour toutes ces années. Dans cet épisode, centré sur la « détermination », Cloud et ses compagnons feront face à leurs convictions respectives et poursuivront leur périple jusqu’au combat final qui déterminera le futur de la planète. Toutes les histoires et les émotions accumulées sur toutes ces années atteignent leur apogée de la plus satisfaisante des manières dans ce chapitre final. Nous espérons que cela vous plaira ! » Naoki Hamaguchi, Directeur

« En tant que créateurs, nous avons, au fil des années, conçu avec soin et fait évoluer la série FINAL FANTASY VII, l’enrichissant de nombreux titres dérivés. Au fil du temps, nous sommes convaincus que chaque joueur a développé sa propre interprétation de cette histoire, et notre ambition a été de rassembler l’ensemble de ces récits autour de FINAL FANTASY VII, afin qu’ils convergent dans le dernier chapitre du projet de remake. Si ce parcours peut susciter à la fois enthousiasme et interrogation, nous sommes pleinement convaincus qu’il restera une expérience inoubliable pour les années à venir. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accompagnés et d’avoir pris part à cette aventure, tout au long de ces nombreuses années.» Tetsuya Nomura, Directeur créatif

En plus de la bande-annonce de lancement, un aperçu du gameplay du jeu a donné aux fans un avant-goût des nouveaux lieux et personnages jouables en plus du nouveau système « FITS ». De nouveaux paysages à couper le souffle sont à découvrir, comme l’archipel ensoleillé de la région de Mideel, le pays guerrier de Wutai ou les déserts gelés des Terres du nord. Les joueurs prendront les armes avec l’adroit tireur Vincent Valentine, dont les transformations bestiales et les tirs effrénés sont capables de ravager le champ de bataille. Le pilote irascible Cid Highwind, quant à lui, peut contrôler le rythme du combat avec des attaques de lance dévastatrices sur une cible ou avec des dégâts de zone. Le système FITS permet d’équiper des tenues uniques, réminiscences des jobs classiques de FINAL FANTASY tels que le Mage noir ou le Guerrier, et débloquent des nouvelles compétences associées.

Les nouveaux joueurs et fans peuvent se préparer à la sortie de FINAL FANTASY VII REVELATION en jouant aux deux premiers titres de cette trilogie, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE et FINAL FANTASY VII REBIRTH, d’ores et déjà disponibles sur PlayStation®5, Nintendo Switch™2, XBOX Series X|S™ et PC. Ils peuvent utiliser les nouvelles aides de jeu à leur avantage et personnaliser leur expérience de jeu grâce à des options qui permettent d’obtenir des PV et PM illimités, une jauge ATB toujours remplie et d’apprendre les compétences d’arme plus rapidement. Les deux titres sont disponibles dans un pack « FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE & REBIRTH – Twin Pack » au prix de 69.99€ et ont reçu ensemble plus de 140 scores parfaits de la critique internationale, ont été nommés dans de nombreuses catégories aux Game Awards ainsi que d’autres nominations en tant que « Jeu de l’année ».

Les joueurs qui possèdent des données de sauvegarde, sur console ou PC, pour FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE et/ou FINAL FANTASY VII REBIRTH débloqueront les bonus en jeu suivants pour FINAL FANTASY VII REVELATION:

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Matéria d’invocation : Chocobo et mog

FINAL FANTASY VII REBIRTH Matéria d’invocation : Phénix



FINAL FANTASY VII REVELATION sera disponible sur PlayStation®5, Nintendo Switch™2, XBOX Series X|S™ et PC sur Steam®, Epic Games Store et XBOX PC au printemps 2027. Le titre n’a pas encore été évalué par les organismes de classification.