Annapurna Interactive et le studio Third Shift ont officialisé la date de sortie de Forever Ago, un jeu d’aventure narratif et contemplatif qui prendra place sur Nintendo Switch 2 le 8 octobre 2026. Ce titre, déjà salué pour son ambiance immersive et son approche émotionnelle, propose une expérience où le joueur incarne Alfred, un personnage en quête de rédemption après avoir subi une tragédie personnelle.

Dans Forever Ago, le voyage d’Alfred se déroule au volant d’une vieille minivan, équipé d’un appareil photo instantané. Ce dernier sert non seulement à capturer les paysages traversés, mais aussi à résoudre des énigmes environnementales et à documenter les rencontres faites en chemin. Le jeu met en scène une exploration à la fois visuelle et émotionnelle, où chaque lieu visité – des sentiers forestiers sereins aux déserts arides en passant par les montagnes majestueuses – devient le théâtre d’une introspection et d’une reconstruction personnelle.

L’aventure est ponctuée de rencontres avec des personnages fascinants, chacun contribuant à enrichir l’histoire et à éclairer le passé d’Alfred. Le titre s’appuie sur une narration subtile, où l’examen des objets et des environnements permet de reconstituer des fragments de mémoire et de mieux comprendre les personnes qui ont marqué le parcours du protagoniste. Cette dimension narrative, à la fois poétique et mélancolique, explore des thèmes universels comme l’amour, la perte et la quête de sens.

L’expérience sonore de Forever Ago est signée par Clark Aboud, compositeur également connu pour son travail sur Slay the Spire. La bande originale, originale et immersive, accompagne chaque étape du voyage, renforçant l’atmosphère contemplative et émotionnelle du jeu. Les environnements, magnifiquement rendus, invitent à la contemplation et à l’exploration, tandis que les interactions avec les personnages et les objets offrent une profondeur narrative rare dans les jeux vidéo.