Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2 Download
- To a T – 9.6GB
- Dark Auction – Nintendo Switch 2 Edition – 7.6GB
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked – 3.9GB
- Unrailed 2: Back on Track – 1.9GB
- Solarpunk – 530MB
Switch Download
- Re:Re:Ghosted – 6.5GB
- Forensic: M.E. Protocol – 5.0GB
- Blossom Voyage – 3.9GB
- Urban Jungle – 3.4GB
- Lovely Deco House – 1.6GB
- Garden Designer Simulator – 1.6GB
- Unrailed 2: Back on Track – 1.5GB
- Dragon Loop – 1.5GB
- Tavern Talk Stories: Dreamwalker – 1.2GB
- Call of Warfront – 1.1GB
- Mori Carta – 1.0GB
- Beholgar 2 – 1.0GB
- Poetic Trio – 1000MB
- Youtuber Girls: Love Behind the Camera – 1000MB
- Youtuber Boys: Love Behind the Camera – 1000MB
- Reel It: World Fishing – 880MB
- Arashi Gaiden – 774MB
- Frogborne – 750MB
- Zumba: Jurassic Marble Quest – 500MB
- Pitstop in Purgatory – 425MB
- Traumatarium: Penitent – 420MB
- Beholder: Conductor – 400MB
- Aphrodite Evolve Weapons Survivor: Greek Gods Versus Heaven – 400MB
- Cozy Home Unpacking – 350MB
- Car Guys – 300MB
- Solitaire Legends: Sakura Dreams – 300MB
- Little Kitty Meow – 300MB
- Mega Eater Girls – 267MB
- Hellbrella – 265MB
- Spot the Impossible with Common Sense – 243MB
- Road to Jonin: The 3-Choice Ninja Quiz – 204MB
- Secret Paws: Cozy Apartments – 1720MB
- Flippy Jump – 158MB
- Love Chemistry: Sibella’s Formula – 115MB
- Honey Sprint – 85MB
- Judy’s Adventure DX – 76MB
- Eggconsole Mirai MSX2 – 40MB
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