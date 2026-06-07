Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Switch 2 Download

To a T – 9.6GB

Dark Auction – Nintendo Switch 2 Edition – 7.6GB

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked – 3.9GB

Unrailed 2: Back on Track – 1.9GB

Solarpunk – 530MB

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