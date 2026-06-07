Les joueurs replongeront dans la série d’action-RPG et surmonteront de nouveaux défis dans cette version dark fantasy des Trois Royaumes

Aujourd’hui, durant le XBOX Games Showcase 2026, KOEI TECMO Europe et le studio de développement Team NINJA ont annoncé Wo Long 2: Wings of Ember, le dernier opus de leur série d’action-RPG dark fantasy inspirée des Trois Royaumes. Par le biais d’une bande-annonce épique, les joueurs ont eu un aperçu des nouveaux défis qui les attendent dans cette suite de Wo Long: Fallen Dynasty. Wo Long 2: Wings of Ember est en cours de développement et sa sortie est prévue début 2027 sur XBOX Series X|S, PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, XBOX sur PC et Steam®. Le jeu sera également disponible via le XBOX Game Pass à sa sortie.

Vers la fin des Han orientaux, tandis que divers chefs de guerre se disputaient le pouvoir et que les héros des Trois Royaumes virent le jour, un phénix s’éleva des flammes de la guerre sous les traits d’un champion sans nom, combattant sur de vastes champs de bataille infestés de puissants ennemis et de redoutables démons. Dans cette suite de Wo Long: Fallen Dynasty, qui a séduit plus de 5 millions de joueurs à travers le monde, les joueurs devront maîtriser des arts martiaux chinois avancés et venir à bout de démons monstrueux aux côtés des héros légendaires des Trois Royaumes.

Wo Long 2: Wings of Ember est en cours de développement et sa sortie est prévue début 2027 sur XBOX Series X|S, PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, XBOX sur PC et Steam®. Il sera également disponible via le XBOX Game Pass à sa sortie. Le jeu proposera des voix en japonais et en anglais, avec des textes en français, anglais, italien, allemand et espagnol.