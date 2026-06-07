Bandai Namco et Supermassive Games ont officiellement révélé l’arrivée d’un nouveau contenu téléchargeable pour Little Nightmares III, intitulé The Backstage. Ce DLC, prévu pour le 12 juin 2026, s’inscrit dans le cadre de l’extension Secrets of The Spiral et propose aux joueurs une plongée dans les zones les plus obscures du Carnevale, un univers déjà central dans l’expérience originale. L’annonce précise que cette aventure supplémentaire permettra de rencontrer un personnage inédit et de faire face à de nouvelles menaces, tout en introduisant des mécaniques de jeu centrées sur l’utilisation d’une source de lumière pour progresser.

Dans ce contenu additionnel, le joueur incarne Low, qui fera la rencontre de Dime, un enfant portant un chapeau-torche. Cet accessoire se révèle particulièrement utile pour s’orienter dans les recoins les plus sombres du Carnevale, situés sous les rideaux du théâtre. L’objectif principal de cette séquence consiste à sauver Alone, retenu par le Puppeteer, tout en affrontant les dangers spécifiques à cette partie de l’univers. Les développeurs insistent sur le fait que cette exploration mettra en avant des environnements inédits, conçus pour tester les capacités de coopération entre les deux protagonistes, ainsi que leur capacité à exploiter les particularités de leur équipement respectif.

L’édition Deluxe de Little Nightmares III inclut d’ores et déjà l’accès à The Backstage, ainsi qu’à d’autres contenus qui seront publiés plus tard dans l’année. Cette formule premium s’adresse aux joueurs souhaitant bénéficier de l’ensemble des extensions prévues pour enrichir l’expérience de base.

Little Nightmares III, sorti initialement sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et Microsoft Store, met en scène deux enfants perdus dans un monde cauchemardesque nommé Nowhere, un lieu conçu pour les adultes et non pour les enfants. Le gameplay repose sur une coopération constante entre Low et Alone, deux amis inséparables depuis leur rencontre dans ce cauchemar solitaire. Chacun dispose d’un objet iconique : un arc pour Low et une clé à molette pour Alone. Ces outils permettent de résoudre des énigmes environnementales, de franchir des obstacles ou de neutraliser des ennemis selon des mécaniques précises. Par exemple, les flèches de Low peuvent atteindre des cibles en hauteur, couper des cordes ou abattre des adversaires volants, tandis que la clé à molette d’Alone sert à écraser des ennemis étourdis, briser des barrières ou activer des mécanismes complexes.

Le jeu propose deux modes de jeu principaux : une aventure en coopération locale à deux joueurs ou une expérience solo avec une intelligence artificielle contrôlant le second personnage. Les environnements regorgent de détails et d’indices exploitables par des joueurs attentifs, permettant de progresser grâce à des combinaisons d’actions synchronisées entre les deux protagonistes. Cependant, le Nowhere est peuplé de créatures hostiles, désignées sous le nom de Residents, qui n’hésitent pas à traquer les intrus. Parmi les ennemis emblématiques figurent Monster Baby dans les ruines de la Nécropole, les Candy Weevils voraces dans l’usine de bonbons, ou encore des entités imposantes dans un parc d’attractions sinistre et détrempé. La survie dépend alors de la capacité du joueur à alterner entre course, dissimulation et combat, selon les situations rencontrées.

L’atmosphère de Little Nightmares III est marquée par une esthétique oppressante et des mystères sombres qui se dévoilent au fil de l’aventure. À mesure que Low et Alone avancent dans le Spiral, chaque nouvelle zone devient plus dangereuse et plus troublante, tandis que des flashbacks traumatiques émergent progressivement. L’objectif ultime reste de permettre aux deux enfants de s’échapper de ce cauchemar sans fin, une tâche qui repose entièrement sur les choix et la dextérité du joueur.