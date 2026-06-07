Lors d’IGN Live, Polyarc a annoncé que Moss: The Forgotten Relic, une réinterprétation des aventures primées de la saga Moss initialement conçues pour la réalité virtuelle, sortira le 16 juillet 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Cette version marque la première adaptation console et PC de la série, réunissant les deux premiers opus ainsi que le contenu additionnel Twilight Garden en une seule expérience complète et améliorée.

Moss: The Forgotten Relic se présente comme une aventure émotionnelle et atmosphérique située dans les pages d’un livre d’histoire vivant, imprégné de magie ancienne et de dangers oubliés. L’histoire suit Quill, une jeune souris déterminée, qui se retrouve plongée dans une quête périlleuse pour sauver son monde des forces arcane. Le récit s’articule autour de la relation unique entre le joueur et le personnage principal, où ce dernier devient un guide pour Quill, établissant un lien émotionnel profond tout au long du voyage. Ensemble, ils explorent un royaume en ruines, progressivement reconquis par la nature, et affrontent des énigmes environnementales intégrées dans des décors de type diorama, peuplés de créatures redoutables et de mécanismes ancestraux.

Le jeu reprend les mécaniques de gameplay des titres précédents tout en les adaptant pour une expérience accessible sur écran traditionnel. Le joueur adopte une perspective duale, combinant une vision directe des actions de Quill et une vue plus large de l’environnement, renforçant ainsi l’immersion et la connexion émotionnelle avec l’héroïne. Les énigmes, soigneusement conçues, invitent à une exploration minutieuse des lieux, avec des secrets cachés et des chemins alternatifs à découvrir. Les combats contre les créatures arcane, bien que présents, peuvent être désactivés via une option d’accessibilité intitulée « Skip Combat », permettant aux joueurs de se concentrer sur l’histoire et l’exploration sans être interrompus par les affrontements.

Moss: The Forgotten Relic intègre également des améliorations visuelles et techniques spécifiques à chaque plateforme, avec des cinématiques entièrement retravaillées et un système de caméra modernisé. Le titre bénéficie en outre d’une bande-son orchestrale composée par Jason Graves, contribuant à l’ambiance immersive et poétique du jeu. Polyarc a veillé à ce que cette version soit la plus aboutie possible, en compilant les deux premiers jeux de la série ainsi que le DLC Twilight Garden en un seul package cohérent. Les joueurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir l’intégralité de l’histoire de Quill dans une expérience unifiée, enrichie de nouveaux éléments narratifs et visuels.

Avec plus de 160 récompenses et nominations à son actif, la franchise Moss s’est imposée comme l’une des plus acclamées du secteur des jeux d’aventure indépendants. Moss: The Forgotten Relic perpétue cette tradition en proposant une aventure mêlant exploration, énigmes environnementales, combats optionnels et une narration sensible, le tout dans un cadre fantastique intemporel. Une démo jouable sera disponible sur Steam dès le 8 juin, avant sa participation au Steam Next Fest, offrant aux joueurs un premier aperçu de cette réinterprétation soignée. Le jeu sera distribué numériquement au prix de 39,99 € à sa sortie, avec une disponibilité simultanée sur l’ensemble des plateformes annoncées.