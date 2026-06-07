À l’occasion du PC Gaming Show, les Suédois de chez Raw Fury ont fait deux annonces majeures, l’une sur la série Cassette Beasts et l’autre sur le très attendu Rivage.

En partenariat avec le développeur britannique Bytten Studio, Raw Fury a annoncé que Cassette Beasts 2002, la suite du jeu de collection de monstres Cassette Beasts, acclamée par la critique, est en cours de développement et devrait sortir sur PC via Steam, Windows, Xbox Series S|X, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Plus de détails seront communiqués au cours des prochains mois.

De plus, Raw Fury et Exnilo Studio ont annoncé que Rivage, le jeu d’aventure et de réflexion dans un univers de science-fiction, sortira le 13 août sur PC via Steam. Les fans peuvent dès à présent noter la date dans leurs agendas et se préparer à embarquer à bord de la station A.R.E.S. pour résoudre le mystère ultime cet été.

Cassette Beasts 2002 est un RPG au tour par tour d’inspiration rétro, où l’on collectionne des créatures, qui se déroule à Nodnol, une ode nostalgique au Londres des années 2000. Les joueurs peuvent explorer des mondes où l’homme et la bête s’allient pour se transformer en plus de 250 créatures et ainsi déjouer le complot d’un occultiste. Cassette Beasts 2002 propose une nouvelle aventure aux fans du premier opus, tout en constituant une porte d’entrée idéale dans l’univers de Cassette Beasts pour les autres. Des combats exigeants et des créatures uniques attendent les joueurs.

Parmi les principales fonctionnalités de Cassette Beasts 2002, on trouve :