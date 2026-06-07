Lors du Summer Game Fest, Capcom a révélé Resident Evil Veronica, un remake du titre sorti en 2000, Resident Evil Code: Veronica, qui fera son entrée sur Nintendo Switch 2 en 2027. Cette annonce s’inscrit dans la volonté du studio de moderniser l’un des épisodes les plus marquants de la franchise, tout en conservant l’essence de l’expérience originale.

L’histoire reprend le fil narratif de l’opus de 2000, avec Claire Redfield de retour pour une aventure toujours aussi intense. L’intrigue se déroule trois mois après les événements de Resident Evil 2, lorsque Claire se rend en France à la recherche de son frère Chris. Capturée par une unité spéciale d’Umbrella, elle est emprisonnée sur l’île de Rockfort, un territoire isolé transformé en un véritable enfer par une catastrophe biologique. Les joueurs devront affronter une horde de zombies et d’ennemis dans un environnement hostile, où chaque décision compte pour survivre.

Ce remake se distingue par un gameplay modernisé et une réinterprétation de l’intrigue, tout en bénéficiant de graphismes d’une précision inédite. Capcom promet de repousser les limites du survival horror avec une expérience conçue pour marquer les esprits, intégrant des mécaniques de jeu adaptées aux standards actuels. Le titre s’appuie sur le RE Engine, la technologie maison utilisée pour les récentes remakes de la franchise, garantissant des performances techniques et visuelles à la hauteur des attentes.

Avec Resident Evil Veronica, Capcom s’engage à offrir une expérience à la fois fidèle à l’esprit du jeu original et résolument tournée vers l’avenir, renforçant ainsi l’héritage de Resident Evil dans le paysage du survival horror moderne.

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