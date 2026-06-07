Plus d’informations seront dévoilées lors d’un livestream officiel mondial le 1er juillet 2026 !

KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont ravi les fans en annonçant A.O.T. 3, le dernier opus de la franchise de jeux d’action « Attack on Titan », inspirée du célèbre anime et des mangas de Hajime Isayama. À cette occasion, une bande-annonce a été dévoilée, offrant un premier aperçu exclusif du jeu. A.O.T. 3 est actuellement en cours de développement pour PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, XBOX Series X|S et PC Windows via Steam®. Davantage d’informations seront communiquées le 1er juillet 2026 lors d’un livestream officiel.

A.O.T. 3 est le clou de la franchise de jeux d’action, retraçant l’histoire de la franchise « Attack on Titan » depuis les débuts du bataillon d’exploration jusqu’à son dénouement épique. Comme pour les précédents titres, le jeu sera développé par ω-Force (Omega Force). Les fans pourront aiguiser leurs lames pour affronter les Neuf Titans primordiaux pour la toute première fois, tout en découvrant davantage les personnages et l’univers du jeu grâce à un tout nouveau contenu scénaristique. Grâce aux nouvelles mises à jour et améliorations apportées au système de combat de l’équipement de manœuvre tridimensionnelle, ils vivront le frisson et l’intensité de l’histoire épique de « Attack on Titan » comme jamais auparavant.

Le 1er juillet 2026, de nouvelles informations sur A.O.T. 3 seront dévoilées lors d’un livestream officiel, en présence des invitées spéciales Yui Ishikawa (voix de Mikasa) et Shiori Mikami (voix de Christa). Plus de détails concernant le livestream seront communiqués ultérieurement via les chaînes officielles.

A.O.T. 3 est actuellement en cours de développement pour PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, XBOX Series X|S et PC Windows via Steam®. Le jeu proposera des voix en japonais et des textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien.