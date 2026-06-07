Dear Villagers et Dead Teapot ont annoncé le développement de Shape Sender Deluxe, un jeu de casse-têtes axé sur la physique qui promet une expérience à la fois exigeante et créative. Le titre, dont la sortie sur Nintendo Switch est confirmée, propose une aventure composée de plus de 90 défis soigneusement conçus, répartis sur trois actes distincts. Chaque niveau introduit de nouvelles mécaniques et des obstacles toujours plus inventifs, invitant les joueurs à explorer des solutions variées sans contrainte de temps ni de solution unique imposée.

Au cœur de Shape Sender Deluxe se trouve un système de gameplay basé sur l’interaction entre cinq formes aux propriétés physiques distinctes et cinq outils manipulables. Les formes incluent des carrés rebondissants, des cercles roulants, des étoiles fragiles qui se brisent au moindre impact, des triangles défiant la gravité et des pentagones capables de l’ignorer totalement. Ces éléments doivent être dirigés vers des tuyaux correspondants en utilisant des outils comme des ressorts, des aimants, des ventilateurs, des portails et des blocs. La combinaison de ces outils permet de créer des solutions multiples, chacune reflétant l’approche personnelle du joueur. Le titre met l’accent sur la liberté de résolution, sans chronomètre ni chemin tracé d’avance, laissant toute latitude à l’expérimentation et à la créativité.

L’expérience sonore du jeu s’adapte en temps réel aux solutions mises en place par le joueur. Chaque outil possède sa propre signature acoustique, et la manière dont ils sont combinés génère une bande-son unique. Les solutions élégantes et fluides produisent une mélodie harmonieuse, tandis que les approches chaotiques ou désordonnées se traduisent par des dissonances qui, selon la narration du jeu, reflètent directement les choix du joueur. Cette dimension sonore renforce l’immersion et ajoute une couche supplémentaire de satisfaction lorsque les mécaniques s’enchaînent avec précision.

Sendy, personnage omniprésent et guide autoproclamé du jeu, accompagne les joueurs tout au long de leur progression. Avec un ton à la fois direct et théâtral, il commente les actions, prodigue des conseils et n’hésite pas à rappeler sa propre supériorité en tant que concepteur de jeux. Son attitude, décrite comme « un peu intense » par les développeurs, ajoute une dimension humoristique et décalée à l’expérience, tout en servant de fil conducteur entre les différents niveaux. Les joueurs sont même invités à « garder un œil sur lui », suggérant une relation de complicité teintée de défi.

Pour les joueurs cherchant à optimiser leurs performances, Shape Sender Deluxe propose un mode expert où chaque solution occupe un espace sur la grille de jeu. L’objectif est de résoudre les niveaux en utilisant de moins en moins de place, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun espace disponible. Ce système de scoring encourage la réflexion stratégique et la recherche de solutions minimalistes, offrant une nouvelle couche de défi pour les amateurs de casse-têtes exigeants.

Un éditeur de niveau complet est également intégré au jeu, permettant aux joueurs de concevoir leurs propres puzzles de A à Z. Cette fonctionnalité ouvre la porte à une créativité sans limites, où il est possible de partager ses créations avec d’autres utilisateurs. Le partage occupe d’ailleurs une place centrale dans l’expérience proposée par Shape Sender Deluxe : les joueurs peuvent exporter leurs meilleures solutions sous forme de GIF directement depuis le jeu, ou encore générer des codes uniques pour envoyer leurs niveaux personnalisés à d’autres. L’idée est simple : proposer un niveau, observer les réactions, et savourer le spectacle lorsque le destinataire s’efforce de résoudre l’énigme. Sendy, toujours présent pour conclure, rappelle avec humour que cette fonctionnalité a été conçue « par lui, bien sûr », soulignant une fois de plus son rôle central dans l’expérience.

Shape Sender Deluxe se positionne ainsi comme un titre à la fois accessible et profond, où la physique, la créativité et l’interaction sociale se mêlent pour offrir une aventure unique. Entre casse-têtes exigeants, création de contenu et partage communautaire, le jeu ambitionne de séduire les amateurs de puzzles tout en leur proposant une expérience à la fois personnelle et connectée. La sortie sur Nintendo Switch, bien que sans date précise pour l’instant, marque une nouvelle étape pour ce projet développé en collaboration entre Dear Villagers et Dead Teapot.