Headup Games et le studio Goon Squad ont officialisé Skatesterre, un jeu de skate arcade à rythme soutenu qui s’inspire directement de l’âge d’or des titres de skate des années 2000. Annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch 2 durant l’été 2026, le jeu sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, prolongeant ainsi son accessibilité multiplateforme.

L’expérience proposée par Skatesterre place le joueur aux commandes de Sterre Meijer, alias Surfsterre, une skateboardeuse néerlandaise en pleine ascension sur la scène mondiale. Le titre mise sur une direction artistique et un gameplay inspirés des classiques du genre, avec des contrôles serrés, des mouvements fluides et un système de combos approfondi. L’objectif est de relier des enchaînements de tricks toujours plus stylisés, tout en explorant des niveaux conçus pour la vitesse, le flow et la créativité. Les environnements, variés et riches en détails, intègrent rails, rampes et lignes cachées, offrant aux joueurs la possibilité d’expérimenter et de perfectionner leur technique.

Le jeu met l’accent sur la liberté de style et la personnalisation. Sterre Meijer peut enchaîner des kickflips, des grabs, des manuals, des grinds et bien d’autres figures, chaque trick contribuant à des multiplicateurs de score toujours plus élevés. Les missions proposées encouragent à chasser les hauts scores et à débloquer de nouveaux vêtements et accessoires, permettant ainsi de façonner l’apparence du personnage au fil de la progression. Cette dimension de personnalisation s’étend au-delà du simple look, puisque chaque niveau et chaque environnement invite à découvrir des routes alternatives et des secrets, récompensant les joueurs les plus attentifs.

L’ambiance sonore de Skatesterre joue un rôle central dans l’immersion, avec une bande-son composée de titres underground skate punk et skate rock. Les musiques, sélectionnées pour leur énergie brute, s’inspirent directement de l’esthétique et de l’attitude des jeux de skate des années 1990 et 2000, renforçant ainsi l’aspect rétro et authentique du titre. Cette direction musicale vise à recréer l’énergie et l’esprit de l’époque, tout en s’adressant à un public contemporain.

Le jeu se distingue par son approche arcade, où la maîtrise technique et la capacité à enchaîner les tricks sans faute sont récompensées par des scores élevés. Les niveaux, conçus pour être parcourus à haute vitesse, exigent une bonne compréhension de leur structure et de leurs particularités, afin d’en exploiter pleinement le potentiel. Chaque environnement, qu’il s’agisse de rues urbaines, de parcs ou de playgrounds, est pensé pour offrir une expérience de jeu variée et stimulante, avec des défis adaptés à tous les niveaux de compétence.