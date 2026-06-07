Activision et le studio Toys for Bob ont officiellement dévoilé Spyro: A Realm Beyond, le quatrième opus principal de la série Spyro the Dragon. Ce nouveau titre, développé pour PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC (Steam, Microsoft Store), marquera le retour du dragon violet dans une aventure originale après près de vingt ans d’absence d’un nouvel épisode principal. La sortie est prévue pour le printemps 2027, offrant ainsi aux joueurs une nouvelle expérience dans l’univers emblématique de Spyro.

Spyro: A Realm Beyond se distingue par une refonte majeure du gameplay, notamment avec l’introduction d’un système de vol véritable, et non plus limité à des phases de plané ou à des niveaux spécifiques. Les développeurs promettent une liberté de mouvement inédite, permettant aux joueurs de naviguer librement dans les airs, de plonger depuis des points élevés, de slalomer entre les cimes des arbres et d’enchaîner des manœuvres aériennes pour explorer le monde. Ce nouveau système de vol, combiné à une exploration plus ouverte, vise à offrir une expérience plus immersive et dynamique que jamais.

L’histoire du jeu suit Spyro, qui se retrouve échoué dans un nouveau royaume mystérieux. Son objectif de retrouver le chemin de son foyer est perturbé par l’arrivée d’une force d’invasion appelée les Scavs. Le joueur devra alors s’allier à de nouveaux personnages pour protéger ce monde avant qu’il ne soit transformé à jamais. Le récit s’inscrit dans une narration plus mature, tout en conservant l’esprit caractéristique de la franchise, avec des paysages vibrants et des environnements variés à découvrir.

Tom Kenny, la voix emblématique de Spyro dans les versions américaines depuis les débuts de la série, reprendra son rôle pour ce nouvel opus. Toys for Bob, déjà responsable de la trilogie Reignited, signe ici une nouvelle évolution de la licence, avec l’ambition de moderniser l’expérience tout en restant fidèle à l’héritage de Spyro. Le jeu promet d’être une aventure plus libre et plus immersive, avec une exploration étendue et des mécaniques de gameplay repensées pour offrir une expérience de vol véritablement inédite.