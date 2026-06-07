Bloober Team, studio polonais spécialisé dans les jeux d’horreur connu pour des titres comme Cronos: New Dawn, a annoncé cette semaine en partenariat avec Paramount Games la sortie de Star Trek: Shadow Frontier. Le jeu, présenté comme un thriller psychologique narratif en action-aventure à la troisième personne, prendra place dans l’univers étendu de Star Trek et sera disponible sur Nintendo Switch 2 ainsi que sur plusieurs autres plateformes dès 2027.

Ce projet marque une collaboration entre Bloober Team et Paramount Games pour proposer une expérience inédite dans la franchise Star Trek, mêlant exploration, énigmes et combats dans un cadre psychologique mature. Selon les informations relayées par la fiche Steam du jeu, l’aventure suit Ro Laren, ancien lieutenant de Starfleet, dont la mission de sauvetage d’un vieil ami la conduit à affronter un environnement à la fois sublime et mortel après un crash sur une planète lointaine.

Le jeu prend pour cadre une planète envahie par une conscience étrangère qui corrompt progressivement la réalité environnante. Ro Laren, interprétée par l’actrice Michelle Forbes, se retrouve piégée dans un labyrinthe déformé où ses souvenirs se brouillent et où la planète menace de rompre son lien avec la réalité. L’histoire s’articule autour de cette quête de survie et de découverte, où chaque révélation entraîne un coût de plus en plus lourd. Le récit s’inspire des valeurs fondamentales de Star Trek, notamment le devoir et la curiosité, tout en explorant des thèmes plus sombres comme la perte de repères et la confrontation avec ses propres démons intérieurs.

L’environnement hostile de la planète est décrit comme une menace constante pour Ro Laren, non seulement en raison des créatures qui y rôdent, mais aussi à cause de l’entité planétaire elle-même qui tente d’absorber sa conscience. Cette dernière s’infiltre dans son esprit, provoquant des visions cauchemardesques et altérant sa perception de la réalité. Chaque rencontre avec les dangers de ce monde teste à la fois la résolution et l’habileté du joueur, qui doit constamment évaluer s’il vaut mieux combattre ou tenter de se soustraire aux menaces. Les créatures présentes sur place, nées de cet écosystème corrompu, patrouillent sans avertissement et attaquent sans hésitation, obligeant Ro Laren à des combats désespérés ou à des échappées étroites.

Le gameplay de Star Trek: Shadow Frontier repose sur un équilibre entre exploration, résolution d’énigmes, combats et séquences cinématiques, le tout intégré dans une narration exigeante qui récompense la patience, l’observation et la prise de décision réfléchie. Le titre met à profit des éléments emblématiques de l’univers Star Trek pour enrichir l’expérience : le tricordeur permet de scanner et d’analyser les objets, tandis que le phaser est utilisé pour résoudre des énigmes ou repousser les ennemis. L’accent est mis sur une approche tactique, où le joueur doit exploiter l’environnement et les outils à sa disposition pour progresser.

L’ambiance du jeu est décrite comme mature et psychologique, s’éloignant des productions habituelles de la franchise pour proposer une aventure plus sombre et immersive. Bloober Team souligne que ce titre entend honorer l’héritage de Star Trek tout en y apportant une dimension inédite, mêlant horreur, science-fiction et thriller psychologique. L’expérience promet d’être exigeante, avec une atmosphère oppressante et des choix narratifs impactant le déroulement de l’histoire.

Dans un communiqué officiel, Shawn Kittelsen, vice-président senior et responsable de la création et de la production chez Paramount Games Studio, a déclaré : « Nous admirons depuis longtemps la manière dont Bloober Team conçoit des expériences immersives et atmosphériques qui maintiennent les joueurs en haleine. Pour Star Trek: Shadow Frontier, il était essentiel de nous associer à un studio capable de perpétuer cette tradition tout en la faisant évoluer. Nous avons pleinement confiance en la capacité de Bloober à livrer un jeu à la hauteur de l’univers Star Trek, tout en apportant quelque chose de novateur et audacieux à cette franchise bien-aimée. »

De son côté, Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, a ajouté : « Nous attendions depuis longtemps le moment de partager enfin ce sur quoi nous travaillions. En tant que fans inconditionnels de science-fiction, Star Trek a toujours occupé une place particulière dans nos cœurs. En associant cette passion à ce que nous faisons de mieux – l’horreur – nous avons collaboré avec Paramount pour créer quelque chose de véritablement unique : une nouvelle aventure dans un univers aimé, enrichie par notre touche distinctive de thriller psychologique sombre. Nous sommes sincèrement enthousiastes à l’idée de ce voyage et notre espoir est d’honorer l’héritage de Star Trek d’une manière à la fois respectueuse et rafraîchissante. »