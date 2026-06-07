Poncle a révélé cette semaine plusieurs annonces majeures concernant Vampire Survivors – First Survivaton, parmi lesquelles l’arrivée d’une version dédiée à la Nintendo Switch 2, ainsi que la présentation d’un nouveau contenu additionnel et d’une mise à jour gratuite.

Le studio a confirmé le développement d’une version spécifique pour la Nintendo Switch 2, qui proposera des améliorations de performance et un support de la souris via le mode Joy-Con 2 Mouse. Cette édition s’ajoute à la disponibilité du jeu sur la première version de la console, où il a connu un succès notable, ainsi qu’à la rétrocompatibilité sur Switch 2. Poncle n’a pas encore communiqué de date de sortie pour cette version, mais a précisé qu’elle inclura des optimisations techniques propres à la nouvelle plateforme.

Parallèlement, Poncle a dévoilé Legacy of the Bloodmoon, le prochain contenu additionnel du jeu, prévu pour cet été. Ce DLC, décrit comme le « jumeau maléfique » du premier pack Legacy of the Moonspell, s’accompagnera d’une expansion de ce dernier, incluant du contenu supplémentaire et une réduction permanente de son prix. Legacy of the Bloodmoon proposera dix nouveaux personnages, plus de seize armes et évolutions, un nouveau stage de type XL ainsi que huit nouvelles pistes musicales. Ces ajouts s’ajoutent à l’expérience de base, renforçant la durée de vie du titre pour les joueurs.

Dans le cadre de cette actualité, Poncle a également annoncé une mise à jour gratuite, la version 1.15, qui introduit un nouveau stage, de nouveaux personnages, de nouvelles armes ainsi que de nouveaux Darkanas. Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre de la refonte de la nomenclature du jeu, désormais renommé Vampire Survivors – First Survivaton. Le terme Survivaton désigne une nouvelle ligne de projets développés par Poncle, inspirés de Vampire Survivors mais avec des changements majeurs de gameplay ou des explorations de genres distincts. Chaque titre de cette gamme vise à proposer des idées suffisamment substantielles pour exister en tant que jeux autonomes, tout en s’appuyant sur les fondations de l’expérience originale.

En marge de ces annonces, Poncle a officialisé la création de Poncle Japan, une filiale japonaise dédiée dirigée par Sawaki Takeyasu. Cette entité aura pour mission de servir d’interface entre les opérations globales du studio et les joueurs, créateurs et partenaires japonais, afin d’adapter les jeux et initiatives de Poncle aux spécificités locales et d’identifier de nouvelles opportunités de croissance et de collaboration.