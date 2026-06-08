Innersloth a révélé Among Us Story: On Guard lors du Summer Game Fest, confirmant simultanément la disponibilité du titre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Contrairement aux versions classiques du jeu axées sur le multijoueur, cette nouvelle déclinaison se présente comme une expérience narrative centrée sur un mode solo ou coopératif en local, répondant ainsi aux attentes des joueurs souhaitant explorer davantage l’univers et le lore de la franchise. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été communiquée par l’éditeur, qui n’a pas non plus précisé si le jeu bénéficierait d’une version physique ou resterait exclusivement numérique.

Among Us Story: On Guard plonge le joueur dans le rôle d’un nouveau personnage, le Guard, intégré au programme de formation des Crewmates développé par MIRA Research & Development. Le scénario s’articule autour d’une simulation où le protagoniste est chargé d’assurer la sécurité à bord du vaisseau, une responsabilité qui prend une tournure critique dès lors qu’un Impostor commence à éliminer les membres de l’équipage. Le joueur doit alors prouver son innocence tout en identifiant le coupable avant que ce dernier ne s’en prenne à lui ou aux autres Crewmates. Pour y parvenir, Innersloth propose une méthode d’enquête structurée, baptisée The MIRA Method, qui guide le joueur à travers quatre étapes clés : rencontrer l’univers d’Among Us sous un nouvel angle, identifier l’imposteur, récolter les récompenses de l’investigation et accomplir les tâches professionnelles imposées par le manuel du Crewmate.

L’expérience se distingue par son approche narrative et son accent mis sur la déduction plutôt que sur la simple trahison en temps réel. Le joueur incarne un Guard, un détective cynique et méfiant, dont la mission principale consiste à maintenir l’ordre à bord du vaisseau tout en résolvant des énigmes pour démasquer les Impostors. Chaque partie se déroule dans un cadre simulé où le joueur doit explorer différents environnements, recueillir des indices et interagir avec les membres de l’équipage pour établir des profils de suspects. Le jeu propose trois fins narratives distinctes, chacune influençant directement la sécurité future de l’équipage et offrant une perspective différente sur les événements survenus pendant la simulation. Les tâches professionnelles, bien que secondaires, restent obligatoires et servent de fil conducteur à l’intrigue, rappelant que, même en pleine crise, les responsabilités quotidiennes doivent être assumées.

Le casting de personnages mis en avant dans Among Us Story: On Guard reflète la diversité et la richesse de l’univers d’Among Us, tout en introduisant des profils inédits ou peu exploités jusqu’à présent. Le joueur endosse le rôle de l’Operator, un personnage dont la fonction consiste à superviser la simulation et à guider le Guard dans sa mission. Son supérieur hiérarchique, Management, est décrit comme un manager bienveillant et accessible, dont la description même pourrait avoir été rédigée par un service des ressources humaines particulièrement optimiste. Le Guard, personnage contrôlé par le joueur, est présenté comme un détective privé endurci, cynique et méfiant, exactement le profil recherché pour diriger la sécurité du vaisseau. Parmi les autres membres de l’équipage, le Cook se distingue par sa gentillesse et son innocence apparente, bien que son statut de futur retraité en fasse une cible potentielle peu probable pour un Impostor. Le Scientist, obsédé par les plantes et la science, pourrait sembler inoffensif, mais son penchant pour les monologues interminables en fait un suspect à surveiller. L’Engineer, dont les compétences sont résumées dans une liste à puces trop longue pour être lue, incarne le stéréotype du technicien compétent mais peu communicatif. Le Doctor, en plus de ses fonctions médicales, se révèle être un streamer prolifique, parfois même pendant ses heures de travail. Enfin, le Captain, bien que peu enclin à la confrontation directe, privilégie une approche bienveillante et attentionnée, ce qui ne l’empêche pas de jouer un rôle central dans la dynamique du groupe.

Cette nouvelle itération d’Among Us s’inscrit dans une volonté affirmée par Innersloth d’élargir l’expérience au-delà du gameplay compétitif traditionnel. Among Us Story: On Guard répond directement aux demandes des joueurs qui réclamaient davantage de contenu narratif, de lore approfondi et de modes solo, tout en conservant l’essence de la franchise. En se concentrant sur une intrigue centrée sur la résolution d’énigmes et l’exploration des relations entre les personnages, le jeu propose une alternative aux parties rapides et aléatoires qui ont fait la popularité d’Among Us. L’accent mis sur la construction d’un récit cohérent et sur la personnalisation des interactions avec les Crewmates pourrait séduire les fans de jeux d’aventure et de narration interactive, tout en offrant une nouvelle façon de découvrir l’univers déjà riche de la série.