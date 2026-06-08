Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé aujourd’hui Little Nightmares III – The Backstage, qui introduit de nouvelles énigmes et de nouveaux défis dans le jeu principal.

Ce contenu additionnel pour Little Nightmares III sera disponible le 12 juin 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et emmènera les joueurs dans la partie la plus sombre du Carnevale, où ils rencontreront un nouveau personnage et feront face à de nouveaux dangers.

Dans ce nouveau contenu, Low rencontrera Dime, un nouvel enfant portant un chapeau ampoule, un accessoire très utile pour s’orienter dans ce qui se cache derrière les coulisses du Carnevale. Les deux enfants devront affronter de nouvelles menaces et utiliser leur lumière pour tenter de sauver Alone des mains de la Marionnettiste.