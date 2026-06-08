Nintendo a officiellement annoncé via l’application Nintendo Today qu’un Nintendo Direct général aura lieu demain, mardi 9 juin 2026, à 16h (heure française). Ce direct, qui servira de showcase estival, promet de révéler les dernières annonces de la firme pour la fin d’année 2026, incluant des jeux, des mises à jour et d’autres surprises.

Le Nintendo Direct durera environ 50 minutes. Il sera principalement consacré aux jeux prévus pour le second semestre 2026. Le Treehouse Live qui suivra durera 95 minutes.