Les Championnats Pokémon 2026 franchiront leur dernière ligne droite ce week-end à l’occasion des Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord (CIAN) 2026, qui se tiendront à La Nouvelle-Orléans (Ernest N. Morial Convention Center). Vous pourrez suivre tous les combats sur Twitch et YouTube depuis le confort de votre domicile. Ne manquez pas l’occasion de remporter des récompenses dans vos jeux préférés tout en soutenant les Dresseurs et Dresseuses, qui donneront tout pour se qualifier pour les Championnats du Monde Pokémon 2026, prévus plus tard cette année.

Les Dresseurs et Dresseuses s’affronteront dans diverses disciplines (Pokémon Champions, Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Pokémon GO et Pokémon UNITE) dans leur quête visant à remporter un Championnat International. Ce week-end est historique : en effet, il marquera l’entrée en lice de Pokémon Champions parmi les disciplines des Championnats Internationaux.

​Celles et ceux qui regarderont la diffusion en direct des Championnats sur le compte officiel Twitch auront de nombreuses occasions de remporter des récompenses sur Pokémon Champions, JCC Pokémon Live, Pokémon GO et Pokémon UNITE. Pour plus d’informations, veuillez consulter cette page.

Vous trouverez ci-dessous les horaires de programmation :