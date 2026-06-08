Un nouveau projet centré sur le personnage de Wario circulerait actuellement dans les coulisses de Nintendo, selon les affirmations du leaker noarmsandnolegs. Ce dernier, dont les informations récentes se sont révélées exactes concernant Rayman Legends Untold et Spyro: A Realm Beyond, évoque l’existence d’un jeu Wario en développement, sans préciser s’il s’agit d’un nouvel opus de la série Wario Land ou d’une autre déclinaison de la franchise.

Les dernières annonces officielles concernant un jeu Wario indépendant remontent à 2008 avec Wario Land: Shake It! sur Wii, marquant ainsi une longue période sans nouveau titre principal dédié au personnage. Les spéculations suggèrent que ce projet pourrait s’inscrire soit dans la continuité de la série WarioWare, qui voit régulièrement de nouvelles sorties, soit représenter un retour à la formule plus classique des Wario Land, absente depuis près de quinze ans. Le leaker n’exclut pas non plus la possibilité d’un titre inédit, bien que cette hypothèse reste la moins probable à ce stade.

noarmsandnolegs évoque également des indices indirects pouvant étayer cette rumeur, comme la présence récurrente de références à Wario dans l’application Nintendo Today ou l’inclusion de Baby Wario dans Mario Tennis et de Baby Waluigi dans Mario Kart World, suggérant un regain d’intérêt pour l’univers du personnage. Cependant, ces éléments ne constituent pas une confirmation officielle et restent sujets à interprétation.

La crédibilité de cette fuite s’appuie sur les précédents succès du leaker, notamment la prédiction exacte de l’annonce de Spyro: A Realm Beyond lors du Xbox Games Showcase, ainsi que des détails précis sur Rayman Legends Untold avant son dévoilement. Malgré cela, noarmsandnolegs lui-même indique qu’un éventuel Nintendo Direct prévu dans les prochains jours ne garantit pas la révélation de ce jeu Wario, tout en réaffirmant sa conviction quant à l’existence du projet.

À ce jour, Nintendo n’a fait aucune déclaration officielle concernant un nouveau jeu Wario, et toutes les informations disponibles restent au stade de la rumeur.