Lors du PC Gamer Show, Nightdive Studios, en collaboration avec Atari et Eidos Montreal, a officiellement annoncé l’arrivée de Thief: The Dark Project Remastered sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. La sortie est programmée pour cet hiver 2026, marquant ainsi la disponibilité du titre sur six plateformes au total, aux côtés des versions PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et PC (Steam, Epic Games Store, GOG).

Ce remaster utilise le KEX Engine développé par Nightdive Studios pour moderniser l’expérience originale de Thief: The Dark Project, sorti en 1998. Le jeu inclut l’intégralité du contenu de la version originale ainsi que les missions supplémentaires, le contenu et les mises à jour apportés par la réédition Thief Gold de 1999. Thief: The Dark Project Remastered propose des graphismes améliorés, des textures retravaillées, des modèles et animations mis à jour, ainsi que des améliorations de qualité de vie comme une roue d’armes et d’objets, un sélecteur de missions et une interface repensée. Le jeu prend également en charge les campagnes personnalisées sur PC, offrant ainsi l’accès à des milliers d’heures de contenu supplémentaire créé par la communauté.

Thief: The Dark Project est considéré comme l’un des fondateurs du gameplay d’infiltration pure, se distinguant à une époque où les jeux à la première personne privilégiaient largement le combat. Le titre récompense une approche plus lente et réfléchie, exploitant la lumière et le son pour rester caché ou tromper les ennemis. Les personnages non-joueurs (PNJ) réagissent de manière dynamique à l’environnement, détectant les mouvements, investiguant les bruits et communiquant entre eux, ce qui renforce l’immersion et la tension. Le jeu met l’accent sur la liberté du joueur, lui permettant de naviguer dans des niveaux labyrinthiques et de résoudre les défis selon ses propres méthodes, en utilisant les outils à sa disposition pour éviter la confrontation directe.

Dans Thief: The Dark Project Remastered, les joueurs incarnent Garrett, un orphelin sauvé des rues par les Gardiens, une société secrète ancienne dédiée au maintien de l’équilibre dans le monde. Formé pour devenir un maître voleur, Garrett a quitté l’ordre et évolue désormais dans un univers de corruption et de conspiration, volant aux riches pour son propre profit. Malgré son cynisme et son humour noir, il agit instinctivement pour le bien commun en découvrant les agendas cachés de ceux qui cherchent à s’emparer du pouvoir. Le jeu propose trois niveaux de difficulté par mission, chacun avec des objectifs différents, offrant ainsi une rejouabilité maximale.

Les mécaniques de jeu reposent sur l’utilisation intelligente de la lumière et du son. Les joueurs peuvent éteindre les torches avec des flèches de feu, atténuer les surfaces bruyantes avec des flèches de mousse, et utiliser des bombes à fumée pour aveugler temporairement les ennemis ou des flèches bruyantes pour les distraire. L’arsenal de Garrett inclut un assortiment d’outils spécialisés : un blackjack pour assommer les ennemis par-derrière, une épée pour les combats rapprochés, des serrures pour ouvrir les portes, des caméras à distance, et des flèches à corde pour accéder à des zones hors de portée. Le système de combat furtif permet d’incapaciter discrètement les adversaires ou de les neutraliser à distance avec des mines à gaz et des flèches spécifiques.

L’intelligence artificielle avancée des PNJ constitue l’un des points forts du remaster. Les ennemis détectent les mouvements de manière réaliste grâce à un système de visibilité dynamique et de simulation sonore. Ils s’adaptent aux sons produits par le joueur, investiguent les perturbations et peuvent déclencher des alarmes en cas de menace. Cette réactivité renforce la tension et oblige les joueurs à adopter une stratégie méticuleuse pour éviter d’être repérés. Les niveaux, conçus pour être explorés librement, favorisent une approche tactique où chaque décision compte.

Thief: The Dark Project Remastered apporte des améliorations techniques significatives, avec un rendu graphique pouvant atteindre 4K à 120 images par seconde. Le jeu prend en charge les commandes modernes, incluant une roue de sélection des armes et objets, des vibrations avancées et des contrôles gyroscopiques. Les joueurs peuvent également accéder à un espace dédié, le Vault, qui propose des contenus exclusifs liés à la création du jeu. Les améliorations apportées aux textures, modèles et animations visent à préserver l’atmosphère sombre et immersive de l’original tout en modernisant son apparence pour les standards actuels.

Stephen Kick, PDG de Nightdive Studios, a commenté cette annonce en soulignant l’héritage unique de Thief : « Thief n’a pas seulement introduit des mécaniques d’infiltration, il les a définies. Avec ce remaster, nous avons préservé la tension et l’intelligence de l’original tout en l’adaptant pour les joueurs modernes, garantissant que son héritage continue d’influencer la manière dont les jeux d’infiltration sont conçus aujourd’hui. » De son côté, Patrice Baig, directeur général d’Eidos Montreal, a ajouté : « Peu de jeux ont eu un impact aussi durable que Thief. Il a établi une norme en matière d’immersion et de narration atmosphérique qui résonne encore aujourd’hui. Ce remaster permet à une nouvelle génération de découvrir ce qui a rendu ce jeu si influent, et nous sommes fiers de le voir traité avec autant de soin. »