Le studio Iron Gate et l’éditeur Coffee Stain Publishing ont révélé que Valheim fera son apparition sur Nintendo Switch 2 le 9 septembre 2026, marquant ainsi le lancement officiel de la version 1.0 du jeu. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la confirmation de la présence du titre sur la nouvelle console lors d’un précédent Nintendo Direct. Valheim sera disponible simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (via Steam et Microsoft Store) et Nintendo Switch 2, avec une prise en charge complète du cross-play entre toutes ces plateformes.

Le jeu, développé par Iron Gate et publié par Coffee Stain Publishing, est un titre d’exploration et de survie brutal conçu pour accueillir entre 1 et 10 joueurs. Il plonge les participants dans un monde généré procéduralement, inspiré de la mythologie nordique, où ils incarnent des Vikings luttant pour leur survie et leur reconnaissance auprès d’Odin. L’univers de Valheim, surnommé le Dixième Monde, se compose de biomes distincts et immersifs, chacun peuplé d’ennemis uniques, de ressources à collecter et de secrets à découvrir. Les joueurs peuvent naviguer sur des mers ouvertes à la recherche de nouvelles terres, affronter des monstres assoiffés de sang et construire des bases pour se protéger des dangers environnants.

La construction occupe une place centrale dans l’expérience de Valheim. Les joueurs peuvent ériger des halls vikings et des bases personnalisables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en progressant à travers différents niveaux de construction. Le système de crafting permet de fabriquer des armes, armures, outils, navires et défenses, tandis que la gestion des ressources inclut la culture de légumes, la préparation de nourriture, le brassage de boissons et la préparation de potions. Le système de nourriture, sans punition en cas d’absence de consommation, offre des bonus de santé, d’endurance et de régénération selon les aliments consommés. Les recettes sont découvertes au fil de l’exploration, et le crafting est conçu pour être intuitif et flexible.

Le combat dans Valheim repose sur un système basé sur l’endurance, récompensant la préparation et la maîtrise des différentes mécaniques. Les joueurs peuvent utiliser divers types d’armes, chacun avec des attaques uniques, des styles de blocage variés, des options de combat à distance, des esquives et des parades. Le jeu propose également un système de construction flexible qui prend en compte l’intégrité structurelle et la ventilation, permettant de créer des abris modestes comme des villages entiers, ou de revendiquer des bâtiments abandonnés. Les combats contre les boss, réputés pour leur difficulté, offrent des récompenses substantielles pour aider les joueurs dans leur progression.

Valheim a été lancé en accès anticipé sur PC via Steam le 2 février 2021, puis étendu aux consoles Xbox Series, Xbox One et PC via Microsoft Store le 14 mars 2023. Depuis, le jeu a bénéficié de trois mises à jour majeures ainsi que de plusieurs mises à jour mineures, enrichissant le Dixième Monde avec de nouveaux biomes, équipements, objets de construction et bien plus encore. À l’occasion de sa sortie officielle en version 1.0, Valheim proposera huit biomes entièrement développés, dont les plaines mystiques de Mistlands, les paysages de lave d’Ashlands et le Nord Profond, ce dernier étant présenté comme le biome final du jeu.

Le Nord Profond, ou Deep North, est décrit comme une région glaciale et périlleuse, peuplée d’ennemis ancestraux et de menaces redoutables. Les joueurs découvrent un paysage initialement recouvert de tempêtes de neige impénétrables, révélant ensuite des mesas enneigés et des champs gelés dans une immobilité éternelle. Parmi les dangers, les trolls vieillissants migrent vers le Nord Profond pour devenir des Gammeltrolls, des géants primordiaux qui en gardent les frontières. Sous la surface, un réseau de tunnels abrite les Elakingar, des créatures malveillantes qui attaquent les Vikings imprudents. L’extension Deep North, incluse avec la sortie de la version 1.0, introduit ce biome ainsi que ses défis uniques et ses récompenses.

Le jeu prendra en charge les traductions communautaires, en plus des langues officiellement supportées, bien que la qualité et l’exhaustivité de ces traductions ne puissent être garanties. Valheim proposera également des fonctionnalités spécifiques à la Nintendo Switch 2, telles que le support tactile pour les menus, les vibrations avancées via le HD Rumble 2 et le visée gyroscopique. Ces éléments s’ajoutent à la prise en charge du cross-play complet entre toutes les plateformes, permettant aux joueurs de toutes les plateformes de se retrouver dans le Dixième Monde.

Depuis son lancement en accès anticipé, Valheim a accumulé un succès critique et commercial notable, avec une note de 94 % « Très positif » sur Steam, plus de 524 000 avis positifs et plus de 12 millions d’exemplaires vendus. Robin Eyre, directeur créatif d’Iron Gate, a exprimé l’enthousiasme et l’appréhension de l’équipe à l’approche de ce lancement officiel, soulignant que l’extension Deep North représente une conclusion digne du voyage entrepris depuis 2021.