Une version native de Sea of Stars pour la Nintendo Switch 2 a été annoncée au Japon via le Nintendo eShop. Cette édition, disponible à partir du 8 juin 2026, est proposée au prix de 4 400 yens et inclut le contenu supplémentaire Throes of the Watchmaker. Selon la fiche du jeu, cette version est exclusive à la Switch 2 et ne propose pas de compatibilité avec les sauvegardes de la version Switch originale.

Sea of Stars, développé par Sabotage Studio, met en scène deux Enfants du Solstice qui combinent les pouvoirs du soleil et de la lune pour pratiquer la Magie Éclipse, seule capable de contrer les créations monstrueuses de l’alchimiste maléfique connu sous le nom de Le Fleshmancer. L’histoire du jeu se déroule dans un univers où ces deux personnages doivent parcourir des environnements variés pour empêcher les plans du Fleshmancer.

Le jeu avait initialement été lancé sur Nintendo Switch, mais cette nouvelle version pour Switch 2 n’est pas présentée comme une édition spéciale de la version originale. Par conséquent, les sauvegardes ne seront pas transférables entre les deux versions.

Sea of Stars se distingue par son approche modernisée du RPG au tour par tour, tout en conservant une esthétique rétro et une expérience de jeu accessible. Le système de combat repose sur des actions synchronisées avec les animations, où appuyer sur le bouton d’action au bon moment augmente les dégâts infligés et réduit ceux reçus. Le jeu propose également des attaques combinées entre personnages, des mécaniques de boost et un système de verrouillage stratégique permettant de contrer les attaques puissantes des ennemis pendant leurs incantations. Les combats se déroulent sans rencontres aléatoires, sans écrans de transition dédiés et sans nécessité de grinding.

L’exploration s’effectue de manière fluide, avec un système de navigation inspiré des plateformes, permettant de nager, escalader, sauter ou escalader des rebords sans être limité par une grille de déplacement classique. Le rendu graphique, développé avec un pipeline de rendu personnalisé, permet de créer un monde détaillé et immersif dans un style pixel art 2D poussé à ses limites.

Le jeu propose des dizaines de personnages originaux et d’arcs narratifs variés, allant de moments épiques à des scènes plus légères ou émotionnelles. Sea of Stars explore des thèmes classiques comme l’aventure et l’amitié, tout en intégrant des twists inattendus, caractéristiques des productions de Sabotage Studio.

En plus de l’aventure principale, Sea of Stars offre plusieurs activités annexes pour varier les plaisirs, comme la navigation, la cuisine, la pêche ou encore la participation à des minijeux comme le jeu de table Wheels. Chaque système a été conçu pour offrir une expérience respectueuse des classiques du genre, tout en apportant des améliorations modernes pour une expérience plus fluide.

Le jeu est jouable en intégralité jusqu’à trois joueurs en coopération locale. Les alliés peuvent rejoindre ou quitter la partie à tout moment, et le système de combat synchronisé s’applique également en multijoueur. Une option de jeu à distance via Steam Remote Play Together est également disponible.