Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust ont surpris les fans en dévoilant un tout nouveau titre Atelier, Atelier Karia : The Night Kingdom & the Guide of Memories, prévu pour début 2027, parallèlement à l’annonce d’Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land sur Nintendo Switch™ 2. Pour célébrer l’événement, le jeu et sa mise à niveau vers la Nintendo Switch™ 2 sont disponibles à l’achat avec une réduction de 43 % sur le Nintendo eShop jusqu’au 20 juin 2026.

Initialement sorti en 2025, Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land suit l’alchimiste Yumia Liessfeldt et ses compagnons dans leur voyage à travers le continent dévasté d’Aladiss, à la recherche de la vérité sur sa destruction et la chute de l’Empire aladissien. L’édition Nintendo Switch™ 2 introduit des fonctionnalités supplémentaires pour enrichir l’aventure des joueurs, comme la prise en charge de la fonction GameShare de la Nintendo Switch™ 2, permettant à deux joueurs d’explorer ensemble les terres d’Aladiss, ainsi que des graphismes améliorés et une fluidité accrue.

Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land s’est éloigné de la formule traditionnelle des Atelier en proposant une aventure passionnante en monde ouvert et une toute nouvelle expérience de combat en temps réel. Autrefois une terre florissante grâce à l’alchimie, l’histoire et le passé alchimique d’Aladiss ont aujourd’hui disparu, et l’alchimie est devenue taboue. Pour percer ses mystères, Yumia parcourt ces vastes étendues afin de collecter des matériaux et des objets qu’elle pourra utiliser pour la synthèse et l’artisanat au cours de sa quête. À partir de ceux-ci, les joueurs pourront créer de nouveaux objets utilisables aussi bien en exploration qu’en combat, et ce, sans avoir à retourner à leur base grâce à la fonction « Synthèse simple ». De plus, pour la première fois dans la série, les fans pourront construire et décorer leur propre base avec la fonction « Construction ».

Les fans ont également eu un avant-goût avec l’annonce d’un nouveau titre dans la série Atelier, Atelier Karia : The Night Kingdom & the Guide of Memories, dont la sortie est prévue pour début 2027 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PC Windows via Steam®, Xbox Series X|S et Xbox One. De plus amples informations seront dévoilées le 12 juin 2026.

Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land est désormais disponible en version dématérialisée sur Nintendo Switch™ 2.

Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land est déjà disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows via Steam®. Le jeu propose des voix japonaises et des textes en anglais, français, allemand et espagnol.