Lors du Nintendo Direct diffusé aujourd’hui, Capcom a dévoilé Dark Arisen. Cette extension tant attendue par les fans de Dragon’s Dogma™ 2 sortira sur PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S et PC (Steam) le 9 octobre 2026. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, qui regroupe à la fois Dragon’s Dogma 2 et le contenu de l’extension Dark Arisen, sortira également pour la première fois sur Nintendo Switch™ 2 à la même date.

L’éditeur a également annoncé que le très attendu Onimusha™: Way of the Sword sortira sur Nintendo Switch 2 et sera disponible en même temps que sur les autres plateformes, le 25 septembre 2026. Enfin, Devil May Cry™ 5 Devil Hunter Edition, la version Nintendo Switch 2 du jeu d’action survolté acclamé par la critique, sera disponible le 23 juin 2026.

Une nouvelle épopée commence dans Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen enrichit l’univers fantastique dynamique et les vastes aventures de Dragon’s Dogma 2 avec de nouvelles histoires inoubliables et des rencontres palpitantes, tout en proposant pour la première fois ce jeu d’action haletant sur Nintendo Switch 2. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sortira sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam) le 9 octobre 2026. L’extension Dark Arisen sera également disponible séparément en tant que contenu téléchargeable pour le jeu de base sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

L’extension « Dark Arisen » convoque l’insurgé dans la région septentrionale de Norgan, abandonnée depuis longtemps, où il devra s’allier à l’énigmatique Eir pour percer les secrets du Dragon déchu immortel. Tout au long de son périple, l’insurgé devra déterrer et évaluer des reliques oubliées afin de débloquer de nouvelles armes et compétences puissantes. L’extension propose également 12 défis de donjon « Rites oubliés ». Ces donjons récemment découverts abritent des épreuves conçues par l’Ubique pour affiner les compétences de l’Insurgé et récupérer de l’équipement rare autrefois détenu par d’anciens Insurgés et désormais en sommeil. Les joueurs souhaitant personnaliser leur apparence auront accès à de nouvelles options ajoutées au puissant créateur de personnage, notamment de nouvelles coiffures et de nouveaux tatouages.

En prévision de l’extension Dark Arisen, deux mises à jour majeures seront déployées afin d’améliorer l’expérience de jeu du titre de base. La mise à jour du 9 juin rend le déplacement rapide plus accessible grâce à l’ajout de la Transpierre Eternelle réutilisable, ainsi qu’à d’autres améliorations apportées à divers aspects du gameplay. La deuxième mise à jour, prévue pour fin août, apportera une amélioration de fréquences d’images, des emplacements de sauvegarde supplémentaires et des perfectionnements aux améliorations déjà apportées en juin.

Miyamoto Musashi fera aussi la chasse aux Genma sur Nintendo Switch 2 dans Onimusha: Way of the Sword.

Onimusha: Way of the Sword, un tout nouvel opus de la série de jeux d’action et de combat au sabre japonais, sortira sur Nintendo Switch 2 le 25 septembre, en même temps que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu est disponible en précommande sur le Nintendo eShop, le PlayStation Store, le Xbox Store, Steam, l’Epic Games Store et le Windows Store.

Les joueurs peuvent également se plonger encore davantage dans l’action grâce à des commandes par mouvements exclusives sur Nintendo Switch 2. Cette option de contrôle utilise les manettes Joy-Con 2, offrant un moyen intuitif de profiter des combats à l’épée palpitants du jeu et d’effectuer d’autres actions en jeu, comme viser avec l’arc.

Onimusha: Way of the Sword est le tout premier nouvel opus de la saga Onimusha depuis plus de 20 ans. Cette aventure ancrée dans la Dark Fantasy suit l’histoire de Miyamoto Musashi, un jeune samouraï dont la légende est gravée dans l’histoire du Japon, dans son combat contre les monstrueux Genma qui envahissent Kyoto à l’époque Edo. Armés du gantelet mystique Oni, les joueurs exerceront un pouvoir dépassant les limites humaines pour vaincre les créatures des enfers dans des combats captivants alliant profondeur et intensité.

Dante balade son style inimitable du côté de la Nintendo Switch 2 dans Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition.

Le jeu maintes fois primé Devil May Cry™ 5 débarque sur Nintendo Switch 2 dans l’édition riche en fonctionnalités « Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition », dont les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes ! Les joueurs pourront y incarner Nero, Dante, V ou Vergil dans des combats endiablés et se frayer un chemin à travers des adversaires infernaux en utilisant des styles de combat uniques, des armes et des mouvements stylés. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition comprend le DLC permettant de jouer avec le personnage de Vergil, ainsi qu’un contenu bonus complet comprenant des couleurs de costumes, des provocations et des musiques de combat dont les joueurs pourront profiter à tout moment et en tout lieu, avec une fluidité de 60 images par seconde, aussi bien en mode TV qu’en mode portable.

La version numérique de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition sera disponible dès le 23 juin 2026. Les joueurs qui précommanderont ou achèteront la version numérique de Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition avant le 7 juillet 2026 pourront bénéficier d’une réduction. La version physique sera disponible en précommande et/ou à l’achat chez certains revendeurs et sortira le 28 août 2026. La disponibilité dans chaque région peut être vérifiée auprès des différents revendeurs locaux.