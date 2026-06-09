Mojang et Nintendo ont annoncé aujourd’hui que Minecraft arrivera prochainement sur Nintendo Switch™ 2 dans une version spécialement conçue pour la console.

Optimisée pour exploiter pleinement les capacités de la Nintendo Switch™ 2, cette version de Minecraft offrira aux joueuses et joueurs une expérience encore plus fluide et réactive, grâce à des performances améliorées dès le lancement du jeu.

Les joueuses et joueurs pourront également découvrir la mise à jour Vibrant Visuals, la plus importante évolution graphique jamais déployée dans Minecraft, qui sera activée par défaut. Pour la première fois sur Nintendo Switch™ 2, le jeu bénéficiera d’améliorations visuelles telles que l’éclairage directionnel, le brouillard volumétrique et de nombreux autres effets graphiques renforçant l’immersion.

Pour célébrer l’arrivée de Minecraft sur Nintendo Switch™ 2, le très apprécié pack Super Mario™ Mash-Up* profitera lui aussi d’une mise à jour intégrant les améliorations visuelles de Vibrant Visuals.

Mojang dévoilera prochainement de nouveaux détails concernant la sortie du jeu, notamment sa date de lancement et son prix.

Pour en apprendre plus sur l’annonce de Minecraft sur Nintendo Switch™ 2, veuillez consulter l’article dédié (en anglais) sur Minecraft.net.