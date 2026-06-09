Nintendo a officiellement annoncé un bundle exclusif dédié à Splatoon Raiders pour la Nintendo Switch 2, réservé au marché japonais pour le moment. Ce pack, baptisé Splatoon Raiders Nintendo Switch 2 bundle, comprend une console Nintendo Switch 2 ainsi qu’une copie numérique du jeu. Il s’agit d’une édition spéciale locale, distincte des versions internationales (aussi proposés au Japon, et proposée à un prix réduit par rapport aux bundles habituels.

Ce bundle s’adresse aux fans de l’univers Splatoon, la franchise emblématique de Nintendo centrée sur des batailles de peinture futuristes. Bien que les détails spécifiques sur le contenu du jeu restent limités à ce stade, ce bundle marque une collaboration entre Nintendo et la licence Splatoon, offrant aux joueurs japonais la possibilité de découvrir ce titre sur la nouvelle génération de console dès sa sortie. Le bundle Splatoon Raiders Nintendo Switch 2 sera disponible uniquement au Japon à partir du 23 juillet 2026. À ce jour, Nintendo of Europe et Nintendo of America n’ont pas encore annoncé de bundle similaire pour leurs marchés respectifs, laissant présager que cette édition pourrait rester exclusive au Japon.

Alors que les joueurs européens et américains devront patienter pour savoir si un bundle similaire sera proposé sur leurs marchés, les fans japonais pourront dès juillet prochain s’équiper de ce pack dédié à l’univers coloré et dynamique de Splatoon. Une occasion idéale pour plonger dans l’aventure de Splatoon Raiders tout en profitant des innovations de la Nintendo Switch 2.