Affrontez les dieux où que vous soyez : CI Games proposera pour la première fois son action-RPG type « Soulslike » sur Nintendo.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, le développeur indépendant CI Games va porter son soulslike, Lords of the Fallen, sur une console Nintendo. Comme dévoilé lors du Nintendo Direct, avec une toute nouvelle de séquence de gameplay impressionnante, le très attendu Lords of the Fallen II sortira sur Nintendo Switch™ 2 . Les plateformes déjà confirmées incluent le PC ( Steam et Epic Games Store ), la PlayStation®5 et la Xbox Series X|S . Avec plus de 8 millions de joueurs pour l’édition 2023, CI Games réaffirme son engagement en faveur des joueurs en proposant Lords of the Fallen II sur toutes les plateformes de jeu actuelles, permettant ainsi aux fans de jouer où ils veulent.

Lords of the Fallen II sur Nintendo Switch 2 offre des graphismes impressionnants, notamment grâce au moteur Unreal Engine 5, et tant en mode portable qu’en mode sur station d’accueil avec un débit stable de 30 images par secondes. Grâce aux technologies Nanite et Lumen, le titre propose des modèles à plus haute résolution et un éclairage global entièrement dynamique, ainsi que d’autres optimisations sur mesure, le tout rendu possible par une coordination technique minutieuse entre l’équipe de développement, Epic et Nintendo.

« Notre équipe travaille d’arrache-pied pour que l’univers caractéristique de Lords of the Fallen II et ses combats rapides soient fidèlement transposés sur la Nintendo Switch 2. Nous sommes très satisfaits de l’aspect et du gameplay actuels du jeu », a déclaré James Lowe, Game Director. « C’est la première fois que les joueurs Nintendo exploreront les royaumes d’Axiom et d’Umbral, et ces nouveaux Portes Lampe méritent de découvrir le jeu avec la meilleure qualité possible sur une excellente plateforme. Grâce au travail de l’équipe et au soutien de Nintendo et d’Epic, nous sommes certains que ce sera une façon fantastique de jouer à Lords of the Fallen II ».

Avec Lords of the Fallen II, CI Games entend proposer une évolution « plus audacieuse, plus courageuse et plus sanglante » de sa franchise vedette, en s’appuyant directement sur les nombreux retours de la communauté concernant le titre de 2023, et sur les enseignements tirés de plus de 70 mises à jour. Cette suite approfondit encore davantage son style de combat agressif caractéristique grâce à de nombreuses améliorations. Lords of the Fallen II est conçu pour offrir une expérience de jeu plus rapide, plus réactive et plus satisfaisante que jamais, avec des exécutions brutales, des capacités de combat élargies et des démembrements saisissants.

Cette suite proposera également un royaume d’Umbral plus immersif que jamais, un univers plus riche et plus varié, une liste d’ennemis considérablement élargie avec des factions propres à chaque biome, et des combats de boss plus dynamiques. Un mode coopératif avec progression partagée sera disponible dès la sortie.

Lords of the Fallen II peut déjà être wishlisté sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation®5 et Xbox Series X|S, et maintenant sur Nintendo Switch 2. Développé par CI Games, le titre est distribué par PLAION. Le jeu n’a pas encore été officiellement classifié, mais il devrait être noté PEGI 18.