Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé aujourd’hui Tales of Eternia Remastered, le dernier titre du projet Tales of Remastered. Ce célèbre action-RPG sortira le 16 octobre 2026 sur PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, ainsi que sur PC via Steam.

Initialement sorti comme l’un des épisodes les plus emblématiques de la série Tales of, Tales of Eternia Remastered invite les joueurs à vivre une aventure épique à travers deux mondes divisés : Inferia et Celestia. L’histoire suit Reid Hershel et son amie d’enfance Faran Oersted, dont la vie bascule lorsqu’ils rencontrent une mystérieuse jeune fille parlant une langue inconnue. Alors qu’ils cherchent à découvrir son identité, ils apprennent qu’un événement catastrophique, la Grande Chute une collision imminente entre les mondes, menace l’existence même des deux univers.

Cette version remasterisée propose le même récit riche en émotions et le gameplay nerveux dont les fans se souviennent, enrichis d’améliorations graphiques et de nombreuses optimisations de confort de jeu (QoL). Les joueurs pourront participer à des combats dynamiques grâce au système Aggressive Linear Motion Battle System, en enchaînant de puissantes Artes et en coordonnant les membres de leur équipe pour triompher des ennemis dans des affrontements 2D rapides et intenses.

Tales of Eternia Remastered améliore considérablement l’expérience de jeu grâce à de nombreuses fonctionnalités pratiques, notamment des icônes de destination, la possibilité de désactiver les rencontres avec les ennemis, ainsi qu’un mode vitesse élevée pendant les combats automatiques, rendant l’aventure plus fluide que jamais pour les nouveaux joueurs comme pour les fans de longue date. En outre, les joueurs pourront basculer à tout moment entre les graphismes remasterisés et les graphismes d’origine, ainsi qu’ajuster les paramètres sonores.

Tales of Eternia Remastered sera disponible le 16 octobre 2026 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Une édition physique sera également proposée sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.