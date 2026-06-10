Incarnez une artiste maniant le pinceau dans une aventure en 2D dessinée à la main, au gameplay axé sur la fluidité.

Blue Backpack et ses partenaires de coédition ByteRockers’ Games et PARCO GAMES sont heureux d’annoncer que leur metroidvania 2D dessiné à la main et acclamé par la critique, Constance, arrive sur Nintendo Switch 2. Les joueurs qui possèdent le jeu sur Nintendo Switch bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers la version Nintendo Switch 2.

La version Nintendo Switch 2 de Constance proposera un mode performance amélioré pouvant atteindre 120 FPS, un mode qualité amélioré en résolution 1440p, un son nouveau et amélioré ainsi que des succès intégrés. Constance a été salué comme l’un des meilleurs titres du genre et a été comparé à des jeux comme Hollow Knight et Celeste. Vous pouvez vous transformer en peinture pour plonger dans le sol et les murs, trancher dans les airs et les ennemis, et utiliser un éventail de techniques de pinceau uniques pour ressentir un état de fluidité constant. Devenez plus fort en débloquant de nouvelles techniques de pinceau, en terrassant des ennemis menaçants, en relevant des défis de plateforme et en résolvant des énigmes complexes pour progresser tout en découvrant le passé de Constance ! Aidez-la à comprendre ses tourments intérieurs, libérez sa créativité et trouvez son véritable but.

Explorez 6 biomes uniques dans le monde intérieur de Constance, chaque région présentant un ensemble distinct d’ennemis et de personnages qui représentent différentes facettes de sa psyché et de son histoire personnelle. Découvrez d’innombrables secrets, des chemins multiples, des combats de boss mortels, des personnages, des quêtes secondaires et des objets à collectionner dans ce monde intérieur non linéaire et interconnecté.