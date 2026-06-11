Bienvenue dans l’émission de télévision la plus populaire au monde ! Tesura Games, Raw Fury, le développeur Out of the Blue Games et Maximum Entertainment France sont ravis les éditions physiques standard et collector d’American Arcadia pour PlayStation 5 et Nintendo Switch ! Ce jeu d’énigmes cinématique qui combine plateforme en 2,5D et vue à la première personne sera disponible en boutiques cet automne 2026.

American Arcadia est un jeu de réflexion cinématographique qui mêle plateforme en 2,5D et jeu à la première personne pour raconter l’histoire d’une évasion pleine de suspense. Découvrez l’émission de téléréalité la plus populaire de la planète ! Dans cette métropole rétro-futuriste des années 70, tous les citoyens mènent une vie de luxe et de confort… sans se douter un seul instant qu’ils sont filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !

Évadez-vous du monde réel et installez-vous confortablement pour profiter du concours le plus dangereux jamais diffusé, où une baisse de popularité a un prix extrêmement élevé : la mort.

Incarnez deux personnages différents dans deux univers distincts : suivez l’évasion de Trevor à travers des niveaux de plateforme et de réflexion en 2,5D, puis aidez-le en incarnant Angela dans des séquences de piratage à la première personne. Ce n’est qu’en unissant leurs forces qu’ils auront une chance de vaincre la puissante corporation à laquelle ils font face.

L’édition collector d’American Arcadia comprend :