PQube, le développeur Wisageni Studio et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que le jeu de simulation et de gestion d’idoles K-Pop Idol Stories: Road to Debut sera disponible en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 16 juillet 2026. Les joueurs sont invités à rejoindre le monde de la musique en recrutant et gérant leur groupe de K-pop de rêve afin de les lancer vers leur début.

Pour célébrer l’annonce de la date de sortie, une toute nouvelle bande-annonce a été dévoilée, offrant un aperçu inédit des systèmes de gestion approfondis que les joueurs pourront expérimenter en juillet.

À propos de K-pop Idol Stories : Road to Debut

Le mélange ultime entre la K-pop et les jeux de simulation de vie ! Endossez le rôle d’un manager et créez le groupe d’idoles de vos rêves en repérant des talents, en gérant les emplois du temps, en choisissant les tenues, en planifiant la stratégie sur les réseaux sociaux et en organisant la sortie d’un album parfait. Parviendrez-vous à les mener jusqu’à leurs débuts ?

Caractéristiques principales :

Ton groupe de K-pop de rêve :Choisis parmi huit stagiaires uniques, de la joyeuse Minji à la timide Ai. La composition et les compétences de ton groupe sont entre tes mains, et c’est à toi de les transformer en stars.

Gère leur emploi du temps : En tant que manager, tu dois trouver le juste équilibre entre endurance, finances et charge de travail. Si tu pousses trop tes idoles, tu risques de les épuiser, mais si tu les chouchoutes trop, tu vas vite te retrouver à court d’argent !

Les relations comptent : les liens que vous tissez déterminent chaque issue. Vos décisions influencent la façon dont chaque personnage vous perçoit, débloquant de nouvelles rencontres, intrigues et fins.

Bande originale K-pop : comprenant des morceaux exclusifs et des pistes vocales spéciales pour les débuts de votre groupe, produites spécialement pour le jeu. Les fans de K-pop vont se ruer sur la liste des titres !

Des mini-jeux immersifs : Repérez de nouvelles idoles, trouvez les bonnes notes pendant les répétitions vocales et maîtrisez les chorégraphies dans des défis rythmiques. Vos performances dans ces mini-jeux déterminent votre succès en tant que manager d’idoles.