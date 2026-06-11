Mini Motorways, le célèbre jeu de gestion du trafic au style minimaliste (plus de 9 millions de joueurs), accueille une nouvelle mise à jour gratuite intitulée « Lokum Lanes », disponible dès aujourd’hui sur Apple Arcade, PC/Mac (Steam) et Nintendo Switch.

Cette update met à l’honneur Istanbul, avec une nouvelle carte inspirée de la ville et de ses plus de 15 millions d’habitants. Les joueurs peuvent explorer ses routes et voies navigables à travers plusieurs modes : Classique, Infini, Expert et Créatif. Grande nouveauté demandée par la communauté : il est désormais possible de continuer une partie en mode Créatif après un Game Over, permettant de prolonger indéfiniment ses constructions et expérimentations.

La mise à jour enrichit aussi le gameplay avec :

le retour des bateaux

l’utilisation de ponts et ferries (notamment sur le Bosphore)

(notamment sur le Bosphore) de nouveaux défis : quotidiens, hebdomadaires et par ville

Cette carte d’Istanbul est la deuxième d’une série de quatre prévues en 2026, avec Singapour déjà annoncée comme prochaine destination, choisie par les joueurs.

Petit clin d’œil : les « lokums » (confiseries turques) sont évoqués dans l’univers du jeu… mais restent à acheter dans la vraie vie 😉