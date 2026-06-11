Le studio BeXide a confirmé la date de sortie de NAMCO LEGENDARY Mountains, un jeu de puzzle 3D en voxel qui rend hommage aux classiques de l’arcade Namco. Le titre sera disponible à partir du 25 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam, au prix de 2 480 yens. Les précommandes ouvriront sur le Nintendo eShop dès le 11 juin, avec un rabais de 10 % pour les joueurs qui réservent à l’avance.

NAMCO LEGENDARY Mountains s’inscrit comme une réinterprétation moderne des jeux d’arcade emblématiques des années 80, transposés dans un univers 3D en voxel. Le concept repose sur un système de puzzle simple en apparence mais profond en stratégie : le joueur lance des capsules contenant des voxels, ces éléments de jeu en trois dimensions qui, lorsqu’ils entrent en collision avec un voxel identique, fusionnent pour former une version plus grande. L’objectif est de maintenir ces blocs sur le terrain le plus longtemps possible sans qu’ils ne tombent, tout en visant des scores toujours plus élevés.

Le jeu propose une expérience centrée autour des licences historiques de Namco, avec des stages dédiés à des titres cultes comme DIG DUG, PAC-MAN, MAPPY, THE TOWER OF DRUAGA et XEVIOUS. Chaque niveau reprend non seulement l’esthétique pixel art emblématique de ces jeux, mais intègre également leurs bandes-son originales, renforçant l’immersion. Un stage principal, quant à lui, fusionne des éléments de plusieurs licences pour offrir une expérience hybride.

Au-delà des défis proposés, NAMCO LEGENDARY Mountains mise sur une dimension collectionnable avec plus de 100 voxels uniques à débloquer au fil des parties. Ces éléments, une fois collectés, peuvent être exposés dans une salle dédiée où le joueur organise librement sa galerie pour recréer ses souvenirs ou imaginer des univers crossover. Le mode Score Attack permet de rivaliser avec des joueurs du monde entier via des classements en ligne, offrant une compétition permanente pour figurer en tête des meilleurs scores.