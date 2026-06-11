Bloober Team a officiellement confirmé que Observer: System Redux, le remake amélioré du thriller cyberpunk horrifique en vue à la première personne, fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 le 18 juin 2026. Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles sur le Nintendo eShop, avec un tarif promotionnel de 29,99 €, soit une réduction de 25 % par rapport au prix normal de 39,99 € qui entrera en vigueur après le 7 juillet 2026.

Ce titre, initialement lancé le 10 novembre 2020 sur Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et GOG, puis sur PlayStation 5 le 12 novembre 2020, avant d’être porté sur PlayStation 4 et Xbox One le 16 juillet 2021, propose une expérience narrative centrée sur l’enquête dans un univers dystopique. L’histoire se déroule en 2084, dans un futur marqué par le Nanophage, une épidémie numérique ayant décimé une partie de l’humanité augmentée, suivie par des guerres ayant achevé de déstabiliser les nations. Les mégacorporations ont alors pris le contrôle, instaurant un système où même les pensées les plus intimes ne sont plus à l’abri de la surveillance.

Le joueur incarne Daniel Lazarski, un enquêteur d’élite membre des Observers, une unité spéciale chargée d’infiltrer les esprits des suspects pour en extraire des souvenirs, des émotions et des indices. Grâce à un dispositif appelé le Dream Eater, il peut également explorer les dernières minutes des défunts, plongeant dans des cauchemars psychologiques où réalité, souvenirs et hallucinations se mêlent. L’enquête principale mène Lazarski à travers un immeuble délabré de Cracovie, où il doit retrouver un tueur insaisissable tout en découvrant les tragédies personnelles des habitants.

La version System Redux ne se contente pas d’être un simple portage : elle enrichit l’expérience originale de 2017 avec du contenu supplémentaire, des améliorations graphiques et des séquences inédites développant davantage l’intrigue. L’interprétation de Daniel Lazarski est assurée par Rutger Hauer, dans ce qui constitue son dernier rôle avant son décès, renforçant l’atmosphère cyberpunk du jeu et son lien avec des œuvres cultes comme Blade Runner.

Pour la version Nintendo Switch 2, Bloober Team propose une expérience adaptée aux spécificités de la console. Le jeu peut être joué en mode portable ou docké, permettant aux joueurs de profiter de la meilleure fidélité visuelle possible selon leur configuration. La Nintendo Switch 2 introduit également un support pour la souris via les Joy-Con 2.