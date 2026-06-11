The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure arriveront sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 le 10 septembre et peuvent être précommandés dès aujourd’hui.

L’Édition Limitée de la duologie Crossbell de The Legend of Heroes est désormais disponible en précommande au prix de 109,99 $. Ce coffret comprend un Collector’s Box, le livre d’art Crossbell’s Collected Works, une sélection spéciale de la bande-son, un jeu de cartes de collection holographiques, un support en acrylique Friends of the Force, des écussons thermocollants S.S.S. et un set de sous-verres Mishelam Wonderland.

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Revisitez Crossbell dans ce chapitre palpitant de la célèbre série The Legend of Heroes ! Théâtre d’une lutte territoriale incessante entre l’Empire d’Erebonia et la République de Calvard, Crossbell est devenue une prospère cité-État et l’un des principaux centres économiques du continent.

Après trois ans loin de sa ville natale, Lloyd Bannings rentre chez lui pour suivre les traces de son défunt frère et rejoindre la police de Crossbell. Cependant, à son arrivée, il découvre qu’il a été affecté à la Section de Soutien Spécial, une nouvelle division qui s’occupe de petits boulots et de requêtes mineures. Il fait la connaissance de ses nouveaux coéquipiers, dont Elie MacDowell, la petite-fille du maire de la ville, Randy Orlando, un ex-soldat coureur de jupons, et Tio Plato, une jeune prodige de la technologie.

Caractéristiques :

Bienvenue à Crossbell : Un arc narratif passionnant de l’univers Trails est sur le point de débuter dans cette cité-État emblématique ! Plongez dans un univers de jeu riche et rafraîchissant, regorgeant de secrets et d’aventures.

Une ville pittoresque : Avec des visuels améliorés et des textures en haute définition, la cité-État de Crossbell n’a jamais été aussi belle. Les nouvelles consoles peuvent prendre en charge jusqu’à 120 FPS et même la résolution 4K ! Passez des textures d’origine aux textures retravaillées.

Votre ville, votre histoire : Le Mode Haute Vitesse vous permet de parcourir la ville à votre rythme. Enchaînez les combats ou savourez l’histoire : c’est vous qui décidez ! La Nintendo Switch 2 propose également la prise en charge de la souris !

Précommandez dès maintenant !

L’histoire de l’aspirant héros Lloyd Bannings se poursuit dans Trails to Azure !

Quelques mois seulement après les événements de Trails from Zero, une paix temporaire s’est installée sur Crossbell et la Section de Soutien Spécial jouit d’une nouvelle renommée et d’un nouveau statut, grâce à ses actions héroïques.

Cependant, cette paix est rapidement rompue par l’émergence de multiples organisations aux motivations cachées. Ces tensions croissantes sont attisées par la pression grandissante de l’Empire d’Erebonia et de la République de Calvard, Crossbell se trouvant prise en étau. La sécurité de leur foyer et les fondements même de leur équipe étant désormais menacés, Lloyd et ses alliés doivent se préparer aux dangers qui les guettent. Ils ignorent encore que Crossbell deviendra bientôt le théâtre d’un conflit décisif qui déterminera son avenir…

Caractéristiques :