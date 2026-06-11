Famitsu a publié les données estimées des ventes physiques de jeux au Japon pour la semaine du 1er juin 2026 au 7 juin 2026. Sur cette période, Tomodachi Life: Living the Dream sur Nintendo Switch conserve la première place avec 50 151 exemplaires vendus, pour un total de 1 309 182 unités depuis sa sortie le 16 avril 2026. Le titre affiche une évolution de -4% tout en restant en tête du classement.

La meilleure nouveauté de la semaine est la version Switch 2 de Final Fantasy VII Rebirth, qui débute à la deuxième position avec 30 657 exemplaires vendus lors de sa première semaine de commercialisation le 3 juin 2026. Une autre nouveauté se place immédiatement derrière avec eFootball Kick-Off! sur Switch 2, lancé le 4 juin 2026 et écoulé à 20 047 unités.

Pokemon Pokopia sur Switch 2 occupe la quatrième place avec 10 794 exemplaires vendus, portant son cumul à 1 049 201 unités depuis sa sortie du 5 mars 2026, en baisse de 24%. Yoshi and the Mysterious Book sur Switch 2 suit en cinquième position avec 8 191 exemplaires vendus et un total de 60 553 unités depuis le 21 mai 2026, en recul de 36%.

Mario Kart World sur Switch 2 se maintient à la sixième position avec 7 381 exemplaires écoulés, pour un cumul de 2 965 454 unités depuis le 5 juin 2025, en progression de 26%. Du côté de la PlayStation 5, 007 First Light se classe septième avec 4 388 exemplaires vendus et un total de 25 078 unités depuis le 27 mai 2026, affichant une baisse de 79%.

Minecraft sur Nintendo Switch reste présent dans le classement en huitième position avec 4 381 exemplaires vendus, pour un total de 4 218 943 unités depuis le 21 juin 2018, en hausse de 26%. Une autre nouveauté, A-Train IX: Evolution sur Switch 2, fait son entrée à la neuvième place avec 3 550 exemplaires vendus lors de sa semaine de lancement le 4 juin 2026.

Astro Bot sur PlayStation 5 complète le top 10 avec 3 460 exemplaires vendus, portant son cumul à 103 717 unités depuis sa sortie le 6 septembre 2024, en hausse de 106%. Sur l’ensemble du top 10, la Switch 2 domine avec six titres, contre deux jeux sur Switch et deux sur PlayStation 5.

📊 Classement Famitsu – Semaine du 1er au 7 juin 2026

Rang Prec. Plateforme Jeu Ventes semaine Ventes totales 1 1 NSW Tomodachi Life: Living the Dream 50,151 1,309,182 2 0 NS2 Final Fantasy VII Rebirth 30,657 NEW 3 0 NS2 eFootball Kick-Off! 20,047 NEW 4 3 NS2 Pokemon Pokopia 10,794 1,049,201 5 4 NS2 Yoshi and the Mysterious Book 8,191 60,553 6 6 NS2 Mario Kart World 7,381 2,965,454 7 2 PS5 007 First Light 4,388 25,078 8 8 NSW Minecraft 4,381 4,218,943 9 0 NS2 A-Train IX: Evolution 3,550 NEW 10 21 PS5 Astro Bot 3,460 103,717

Au niveau des ventes de consoles, la Switch 2 s’impose en tête avec 23 059 unités vendues sur la semaine, pour un total de 5 888 272 unités. La PlayStation 5 totalise 8 646 unités vendues en combinant ses modèles, tandis que la famille Switch atteint 7 851 unités sur la période. La Xbox Series enregistre 754 unités vendues.

Dans le détail, la PlayStation 5 Digital Edition s’écoule à 6 731 unités pour un total de 1 309 551 unités, la PlayStation 5 Pro atteint 1 644 unités pour un total de 361 952 unités, et le modèle standard de PlayStation 5 enregistre 271 unités pour un cumul de 5 920 105 unités. Côté Nintendo, la Switch Lite totalise 4 099 unités pour 6 977 052 unités cumulées, le modèle OLED atteint 2 978 unités pour 9 588 808 unités, et la Switch standard enregistre 744 unités pour un total de 20 301 079 unités.

Du côté de Microsoft, la Xbox Series X Digital Edition réalise 368 unités pour un total de 31 912 unités, la Xbox Series X atteint 277 unités pour 327 491 unités, et la Xbox Series S enregistre 109 unités pour un cumul de 342 328 unités.

📊 Ventes Hardware – Japon (Semaine du 1er au 7 juin 2026)