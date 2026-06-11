Famitsu a publié les données estimées des ventes physiques de jeux au Japon pour la semaine du 1er juin 2026 au 7 juin 2026. Sur cette période, Tomodachi Life: Living the Dream sur Nintendo Switch conserve la première place avec 50 151 exemplaires vendus, pour un total de 1 309 182 unités depuis sa sortie le 16 avril 2026. Le titre affiche une évolution de -4% tout en restant en tête du classement.
La meilleure nouveauté de la semaine est la version Switch 2 de Final Fantasy VII Rebirth, qui débute à la deuxième position avec 30 657 exemplaires vendus lors de sa première semaine de commercialisation le 3 juin 2026. Une autre nouveauté se place immédiatement derrière avec eFootball Kick-Off! sur Switch 2, lancé le 4 juin 2026 et écoulé à 20 047 unités.
Pokemon Pokopia sur Switch 2 occupe la quatrième place avec 10 794 exemplaires vendus, portant son cumul à 1 049 201 unités depuis sa sortie du 5 mars 2026, en baisse de 24%. Yoshi and the Mysterious Book sur Switch 2 suit en cinquième position avec 8 191 exemplaires vendus et un total de 60 553 unités depuis le 21 mai 2026, en recul de 36%.
Mario Kart World sur Switch 2 se maintient à la sixième position avec 7 381 exemplaires écoulés, pour un cumul de 2 965 454 unités depuis le 5 juin 2025, en progression de 26%. Du côté de la PlayStation 5, 007 First Light se classe septième avec 4 388 exemplaires vendus et un total de 25 078 unités depuis le 27 mai 2026, affichant une baisse de 79%.
Minecraft sur Nintendo Switch reste présent dans le classement en huitième position avec 4 381 exemplaires vendus, pour un total de 4 218 943 unités depuis le 21 juin 2018, en hausse de 26%. Une autre nouveauté, A-Train IX: Evolution sur Switch 2, fait son entrée à la neuvième place avec 3 550 exemplaires vendus lors de sa semaine de lancement le 4 juin 2026.
Astro Bot sur PlayStation 5 complète le top 10 avec 3 460 exemplaires vendus, portant son cumul à 103 717 unités depuis sa sortie le 6 septembre 2024, en hausse de 106%. Sur l’ensemble du top 10, la Switch 2 domine avec six titres, contre deux jeux sur Switch et deux sur PlayStation 5.
📊 Classement Famitsu – Semaine du 1er au 7 juin 2026
|Rang
|Prec.
|Plateforme
|Jeu
|Ventes semaine
|Ventes totales
|1
|1
|NSW
|Tomodachi Life: Living the Dream
|50,151
|1,309,182
|2
|0
|NS2
|Final Fantasy VII Rebirth
|30,657
|NEW
|3
|0
|NS2
|eFootball Kick-Off!
|20,047
|NEW
|4
|3
|NS2
|Pokemon Pokopia
|10,794
|1,049,201
|5
|4
|NS2
|Yoshi and the Mysterious Book
|8,191
|60,553
|6
|6
|NS2
|Mario Kart World
|7,381
|2,965,454
|7
|2
|PS5
|007 First Light
|4,388
|25,078
|8
|8
|NSW
|Minecraft
|4,381
|4,218,943
|9
|0
|NS2
|A-Train IX: Evolution
|3,550
|NEW
|10
|21
|PS5
|Astro Bot
|3,460
|103,717
Au niveau des ventes de consoles, la Switch 2 s’impose en tête avec 23 059 unités vendues sur la semaine, pour un total de 5 888 272 unités. La PlayStation 5 totalise 8 646 unités vendues en combinant ses modèles, tandis que la famille Switch atteint 7 851 unités sur la période. La Xbox Series enregistre 754 unités vendues.
Dans le détail, la PlayStation 5 Digital Edition s’écoule à 6 731 unités pour un total de 1 309 551 unités, la PlayStation 5 Pro atteint 1 644 unités pour un total de 361 952 unités, et le modèle standard de PlayStation 5 enregistre 271 unités pour un cumul de 5 920 105 unités. Côté Nintendo, la Switch Lite totalise 4 099 unités pour 6 977 052 unités cumulées, le modèle OLED atteint 2 978 unités pour 9 588 808 unités, et la Switch standard enregistre 744 unités pour un total de 20 301 079 unités.
Du côté de Microsoft, la Xbox Series X Digital Edition réalise 368 unités pour un total de 31 912 unités, la Xbox Series X atteint 277 unités pour 327 491 unités, et la Xbox Series S enregistre 109 unités pour un cumul de 342 328 unités.
📊 Ventes Hardware – Japon (Semaine du 1er au 7 juin 2026)
|Système
|Cette semaine
|Semaine précédente
|Année précédente
|YTD
|Total cumulé
|NS2
|23,059
|31,751
|748,865
|2,104,205
|5,888,272
|PS5 #
|8,646
|8,373
|20,782
|293,398
|7,591,608
|NSW #
|7,851
|6,201
|16,611
|450,796
|36,866,939
|XBS #
|754
|835
|333
|12,804
|701,731
|ALL
|40,310
|47,160
|786,615
|2,861,478
|60,554,699
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