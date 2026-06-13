Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, édition spéciale célébrant les deux décennies de la franchise, est désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Cette version rassemble le jeu de base ainsi que l’intégralité du Season Pass, proposant une expérience complète aux joueurs souhaitant explorer les contrées enneigées de Sibérie aux côtés de Lara Croft. Un nouveau comparatif vidéo a été partagé, mettant en lumière les différences techniques entre les versions Switch 2 et Xbox 360, permettant d’évaluer les compromis graphiques et techniques opérés par l’édition portable de la dernière génération.

Le titre, salué pour son intensité narrative et son action palpitante, plonge les joueurs dans une aventure où Lara Croft doit affronter la secte secrète Trinity tout en cherchant la Divine Source, un artefact légendaire capable de conférer l’immortalité. L’expérience se distingue par un mélange équilibré de combats dynamiques, de puzzles environnementaux complexes et de mécaniques de survie exigeantes. Les joueurs sont amenés à explorer des tombeaux anciens, à résoudre des énigmes ingénieuses et à survivre dans des environnements hostiles, tout en personnalisant leur équipement et leurs compétences pour affronter les forces de Trinity.

La comparaison graphique entre la version Switch 2 et celle de l’Xbox 360 révèle les défis techniques posés par la plateforme portable, bien que la Nintendo Switch 2 représente une avancée significative par rapport à la console originale. Les séquences présentées dans la vidéo comparative illustrent les différences de résolution, de taux d’images par seconde et de détails environnementaux, offrant un aperçu des compromis nécessaires pour adapter un titre exigeant comme Rise of the Tomb Raider sur une plateforme hybride. Malgré ces ajustements, l’expérience conserve l’essence du gameplay original, avec des combats fluides, des animations précises et une direction artistique fidèle à l’univers de Lara Croft.

L’histoire principale suit Lara dans sa quête pour découvrir les secrets de la Divine Source, cachée au cœur de la Sibérie. Le récit s’articule autour de la confrontation avec Trinity, une organisation paramilitaire déterminée à exploiter le pouvoir de l’immortalité pour ses propres fins. Les joueurs sont plongés dans une narration riche, ponctuée de moments intenses et de révélations qui enrichissent la mythologie de la série. Les environnements variés, allant des ruines antiques aux paysages enneigés, servent de toile de fond à une aventure où chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort.

Les puzzles, élément central de la série Tomb Raider, occupent une place prépondérante dans Rise of the Tomb Raider. Les joueurs doivent résoudre des énigmes complexes inspirées des civilisations anciennes, notamment celles des Prophètes et des Remnants, tout en évitant les pièges mortels qui protègent les artefacts. Ces défis intellectuels s’intègrent parfaitement à l’action, offrant des pauses stratégiques dans un gameplay autrement axé sur le combat et la survie. Les environnements interactifs, riches en détails et en mécaniques de puzzle, témoignent du soin apporté à la conception des niveaux, qui invitent à l’exploration et à la réflexion.

Le système de combat dynamique permet aux joueurs de choisir entre une approche frontale agressive ou une stratégie plus discrète, grâce à des options de furtivité. Lara peut s’appuyer sur un arsenal varié, allant des armes à feu aux outils artisanaux, tout en améliorant ses compétences via un système de crafting et d’upgrades. Les ressources collectées en explorant les environnements permettent de fabriquer du matériel essentiel, tandis que les textes anciens et les artefacts découverts débloquent de nouvelles capacités. Cette personnalisation offre une grande liberté, permettant aux joueurs d’adapter leur style de jeu à leurs préférences, qu’ils privilégient l’affrontement direct ou la discrétion.

L’édition 20 Year Celebration sur Switch 2 se distingue aussi par son contenu exhaustif, incluant l’intégralité du Season Pass ainsi que des exclusivités supplémentaires. Le Season Pass propose plusieurs extensions majeures, dont Baba Yaga: The Temple of the Witch, qui introduit de nouveaux défis et ennemis inspirés du folklore russe, Cold Darkness Awakened, qui explore les horreurs d’une base militaire abandonnée, et Blood Ties, qui approfondit les liens familiaux de Lara. D’autres contenus notables incluent Lara’s Nightmare, une aventure onirique où Lara affronte ses démons intérieurs, ainsi que Endurance Mode et Co-op Endurance, qui proposent des défis de survie en solo et en coopération.

En plus des extensions du Season Pass, cette édition inclut huit tenues exclusives issues de DLC, sept armes supplémentaires et 35 cartes d’extension pour personnaliser davantage l’expérience de jeu. Les joueurs peuvent également débloquer la difficulté Extreme Survivor, réservée aux plus aguerris, ainsi que cinq skins classiques inspirés des premiers opus de la série. Parmi ces tenues, la réinterprétation de l’équipement d’Antarctica, issu de Tomb Raider III, ajoute une touche nostalgique pour les fans de longue date. Ces ajouts enrichissent considérablement la rejouabilité et offrent aux joueurs de nouvelles façons d’incarner Lara Croft.