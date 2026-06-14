C’était l’une des annonce du Nintendo Direct japonais qui a snobé le notre, Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée a eu le droit à un patch Switch 2 via un patch payant de 10€ (mais en promotion de lancement à 5,70€). Avec un patch payant on pouvait s’attendre à un certain niveau d’exigence, mais d’après les premiers retours, dont le notre, c’est une catastrophe pour le moment.

En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée qui vous permttra de conastter tout ça, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 et en boutique, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Au fil de leur vie, les gens accumulent des souvenirs, ce qui développe leurs âmes. Cette histoire suit une jeune femme qui voyage à travers un continent en ruine afin de trouver le chemin qui la mènera vers le futur.

Les souvenirs sont le thème de ce jeu. Chaque personne finit par devoir faire face à son passé ainsi qu’à ses propres souvenirs. Tous les souvenirs, qu’il s’agisse de succès ou d’échecs, permettent d’alimenter son futur et de modeler son identité. Atelier Yumia suit l’histoire de Yumia et ses compagnons alors qu’ils suivent la voie en laquelle ils croient et font face aux souvenirs qu’ils découvrent en chemin.

Histoire :

Dans un monde où l’alchimie est « tabou », l’alchimiste Yumia cherche la vérité cachée de ce continent. Il est temps pour elle de partir à sa découverte.

Fonctions principales :

– Parcourez librement le terrain dans n’importe quelle direction

Le continent est une terre inexplorée où le joueur peut se servir d’une multitude d’objets et d’actions pour forger son chemin.

– Cycle de jeu

Explorez et récoltez des ingrédients pour synthétiser des objets. Les objets que vous créez servent à avancer dans l’histoire et sont utiles en combat comme en exploration. Utilisez la Synthèse simple pour créer des objets sur le terrain ou construisez des bases avec la fonction Construction.

– Créez des objets sur le terrain et personnalisez vos bases selon vos goûts

Utilisez la Synthèse simple pour créer des outils d’exploration vous permettant d’avancer dans l’histoire ou pour fabriquer des objets utiles en combat ou en synthèse. Utilisez la fonction Construction pour construire des bases puis les décorer avec des meubles.

Remarque : rendez-vous sur le site officiel d’Atelier Yumia pour plus de détails. Veuillez noter que différentes éditions proposant ce produit existent. Attention à ne pas racheter ce que vous possédez déjà.