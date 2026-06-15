Ubisoft a publié les notes détaillées de la mise à jour 1.1.11 d’Assassin’s Creed Shadows, prévue pour le 16 juin 2026. Cette version marque la dernière livraison de contenu majeure pour le titre, avec l’ajout d’une nouvelle quête gratuite, d’une fonctionnalité end-game, d’un Rift Animus supplémentaire et d’un ensemble de corrections et d’améliorations techniques. Les joueurs sur Nintendo Switch 2 bénéficieront également d’optimisations spécifiques en mode portable.

La mise à jour introduit une nouvelle quête narrative gratuite intitulée « Black Tides », qui met en scène deux Templiers d’élite connus sous le nom de « Black Cross ». Ces chasseurs sont envoyés au Japon pour traquer Naoe et Yasuke, mais leurs motivations pourraient aller bien au-delà de leur mission officielle. Les joueurs devront empêcher ces antagonistes d’atteindre leurs objectifs tout en survivant à leur poursuite. Pour débloquer cette quête, il est nécessaire d’avoir terminé l’histoire principale de Naoe et Yasuke, ainsi que les deux quêtes post-lancement « A Critical Encounter » et « A Puzzlement ».

En complément, une nouvelle activité end-game nommée « Domains » est ajoutée au jeu. Conçue comme une série de simulations Animus, cette fonctionnalité propose cinq défis répartis sur dix niveaux de difficulté. Pour y accéder, les joueurs doivent atteindre le niveau 30. Les « Domains », créés par MOD, un hacker de l’Animus, sont destinés à tester les compétences de construction de build et les capacités de survie des joueurs. Chaque niveau de difficulté applique des modificateurs de gameplay, obligeant à adapter sa stratégie et son équipement. Les récompenses incluent des tenues, des armes, des parures et des gravures exclusives, disponibles uniquement via un système de boutique et de devises internes géré par MOD. Ces objets ne seront jamais proposés dans le magasin principal ou l’échange, et sont réservés aux joueurs ayant relevé les défis les plus élevés.

Un troisième « Animus Rift » fait également son apparition avec le nom de « Horizon ». Ce nouveau portail révèle des troubles émergents dans ses profondeurs, et l’Aigle partage de nouvelles informations concernant le Guide. L’accès à ce Rift est conditionné par la complétion des deux précédents portails Animus.

Les améliorations de qualité de vie concernent principalement l’interface du « HUB » Animus. L’accès aux fonctionnalités du HUB depuis le menu principal a été harmonisé avec la navigation en jeu. Désormais, le menu Système n’est accessible que via la page « Souvenirs des Ombres », simplifiant ainsi l’expérience utilisateur.

Côté corrections et ajustements, la mise à jour 1.1.11 apporte plusieurs modifications notables. Au niveau du gameplay, les shurikens tirés depuis les outils « Bank Shot » et « Triple Threat » voient leurs dégâts augmentés. Les capacités qui détruisent l’armure des ennemis voient leur efficacité réduite de moitié contre les boss. Plusieurs problèmes liés aux gravures et aux bonus de connaissance ont été résolus, notamment un bug empêchant le déverrouillage correct de la gravure « attaques de points faibles rendant les ennemis vulnérables une seconde fois », ainsi qu’un dysfonctionnement affectant la réduction de dégâts de Yasuke contre les attaques rapprochées ou à distance. Les ennemis subissent désormais des dégâts de chute même depuis des hauteurs réduites, et les dégâts infligés par les « Kunai empoisonnés » et les « Grenades explosives » lancés par les adversaires ont été diminués. Le nombre maximal de « Châteaux corrompus » disponibles par saison passe à six, et un problème empêchant le retrait du « Fourreau de katana » de Naoe a été corrigé.

L’interface utilisateur bénéficie de plusieurs corrections, dont le réordonnancement des listes de gravures dans la forge et l’ajout d’une nouvelle catégorie « Critique ». Des incohérences visuelles concernant l’affichage des avantages et des icônes de compétences ont été rectifiées, et les épingles ainsi que les marqueurs du monde sont désormais conservés lors des déplacements entre le Japon et Awaji. Les statistiques des équipements ont également été ajustées pour refléter correctement les valeurs, notamment pour les bonus de Naoe et Yasuke liés à l’adrénaline et aux dégâts en fin de combo.

Les gears et perks subissent plusieurs rééquilibrages et corrections. Les avantages liés à l’adrénaline, tels que « Adrénaline sur tir à la tête », « Adrénaline sur coup critique » ou « Adrénaline sous la moitié de la santé », ont été reformulés en pourcentage d’un morceau d’adrénaline et réajustés à des valeurs inférieures. Le perk présent sur la « Longue katana Or murmuré » augmente désormais les dégâts des capacités de 100 %, contre 50 % auparavant. Plusieurs problèmes liés aux perks des armes de Naoe, comme « Affliction sur ennemi enchevêtré » pour la « Kusarigama », ont été corrigés, tout comme des erreurs d’affichage ou de placement de certains équipements. Les armes « Teppo » et « Arc » peuvent désormais recevoir des perks de dégâts et de pénétration d’armure, et des ajustements ont été apportés aux perks liés aux armures légères de Naoe et Yasuke, notamment pour « Étoffe éthérée » et « Sakura épanouie », qui convertissent désormais 20 % de l’adrénaline en santé en cas de mort, contre 10 % précédemment.

Côté quêtes, plusieurs bugs ont été résolus, dont un problème de progression dans « Rassembler les Mon », un dysfonctionnement rendant la quête « La Voie du Forgeron » inaccessible après la disparition de Heji dans la planque, et une téléportation hors limites de l’ennemi « Sentinelle B-Ser.0197 » dans « Perdu et retrouvé ».