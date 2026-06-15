Selon les informations relayées par le compte de fuite Centro Leaks, Pokémon Winds et Pokémon Waves seraient en développement pour une sortie sur Nintendo Switch 2 au mois de septembre 2027.

Les deux prochains jeux principaux de la franchise Pokémon, dont l’arrivée est attendue avec impatience, pourraient ainsi s’inscrire comme des événements majeurs pour la fin de l’année 2027. Leur sortie en septembre, si elle se concrétise, positionnerait ces titres comme des candidats sérieux pour occuper la place de jeu de Noël sur Switch 2. Les équipes de développement travailleraient actuellement sur un calendrier interne visant cette période, tout en précisant que cette date reste soumise à d’éventuels ajustements ou reports.