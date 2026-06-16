DevilishGames et Making Enemies annoncent l’arrivée de Scholar Adventure: Mystery of Silence sur Nintendo Switch, prévue pour le 3 juillet 2026. Ce jeu d’aventure en pointer-et-cliquer, inspiré des titres des années 90, plonge le joueur dans une expérience narrative centrée sur un mystère sombre et une atmosphère silencieuse.

Le joueur incarne William, un jeune écrivain en quête d’inspiration pour son premier roman. Son voyage le mène jusqu’à une abbaye lointaine, isolée du monde, où les moines ont fait vœu de silence. Au fil de son exploration, William découvre que cette quête d’inspiration se transforme rapidement en une enquête mystérieuse, révélant des secrets que les habitants de l’abbaye avaient tout fait pour cacher.

Scholar Adventure: Mystery of Silence se présente comme un hommage aux classiques du genre, avec un style visuel marqué par un pixel art sombre et détaillé, des énigmes environnementales et une narration approfondie, ponctuée d’une touche d’humour noir. Le jeu propose une expérience centrée sur l’exploration, la découverte et la résolution d’énigmes, invitant le joueur à tester sa logique pour percer les mystères de l’abbaye.

Développé en solo par Ayose Trujillo, Mystery of Silence est le premier volet de la saga Scholar Adventure. La musique et le design sonore sont assurés par Antonio Vozmediano, tandis que le jeu a été créé à l’aide de PowerQuest, un moteur développé par Powerhoof.

Avec une durée de jeu estimée entre 2 et 3 heures, Scholar Adventure: Mystery of Silence s’adresse aux amateurs de jeux d’aventure classiques, où l’accent est mis sur l’immersion, la réflexion et la progression narrative plutôt que sur des mécaniques complexes. Le jeu sera disponible en téléchargement numérique au prix de 8,99€.